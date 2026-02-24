Chuvas em Juiz de Fora: transporte público é suspenso depois de temporal

O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24/2) por causa dos estragos provocados pela forte chuva que atingiu a cidade na noite de segunda-feira (23/2). Relatos de motoristas indicam que vários ônibus ficaram presos em alagamentos e alguns apresentaram defeitos após a enchente, o que comprometeu a circulação da frota.

Em publicação nas redes sociais, a motorista de transporte coletivo Jenne Lippi afirmou que parte dos veículos ficou parada nas ruas e outros precisaram retornar às garagens. “Tem veículos com defeitos, que ficaram presos na rua ontem, e tem os que saíram antes da ordem e já estão retornando. Os que ficaram com defeito pela enchente a empresa está buscando conforme a manutenção, mas tem uns que não dá para tirar porque estão presos dentro da água”, disse.

Por causa da situação na cidade, foi ordenado para ela e para outros motoristas a suspensão da circulação dos ônibus. Não há previsão para normalização do transporte público de Juiz de Fora. A prefeitura da cidade foi procurado pela reportagem, que aguarda retorno.

Segundo a prefeitura, há dificuldades no trânsito devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Em nota, o município informou a suspensão das aulas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários.

Na madrugada desta terça, a prefeitura também decretou estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, em razão do volume recorde de chuvas. Na noite de segunda-feira (23/2), casas desabaram e moradores ficaram soterrados. Diversas vias ficaram alagadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Brasil, no Centro, tomada por um grande volume de água. Um vídeo obtido pela reportagem registra o momento do desabamento de uma casa no Bairro Progresso. Já no Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no alagamento provocado pela subida rápida da água.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a evitarem a área e buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.

Áreas que historicamente sofrem com enchentes voltaram a registrar problemas. No Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares.

Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.

No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos. Na ocasião, a Defesa Civil registrou 36 ocorrências, sendo 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.

Segundo o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 milímetros. A expectativa é que os números sejam atualizados nesta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia