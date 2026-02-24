Assine
CHUVA HISTÓRICA

Chuva histórica atinge Juiz de Fora e causa mortes

A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou 14 mortes em decorrência do temporal registrado na noite de segunda-feira (23/2)

Estado de Minas
  • Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna
    Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Chuva deixou carros ilhados
    Chuva deixou carros ilhados Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora
    Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Trânsito está um caos e aulas foram suspensas
    Trânsito está um caos e aulas foram suspensas Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2)
    Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2) Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Chuva causou estragos em Juiz de Fora
    Chuva causou estragos em Juiz de Fora Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Chuva histórica em Juiz de Fora
    Chuva histórica em Juiz de Fora Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Ruas ficaram alagadas
    Ruas ficaram alagadas Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
  • Motoristas enfrentaram ruas alagadas
    Motoristas enfrentaram ruas alagadas Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
