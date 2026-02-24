CHUVA HISTÓRICA
Chuva histórica atinge Juiz de Fora e causa mortes
A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou 14 mortes em decorrência do temporal registrado na noite de segunda-feira (23/2)
Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva deixou carros ilhados Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Trânsito está um caos e aulas foram suspensas Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2) Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva causou estragos em Juiz de Fora Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica em Juiz de Fora Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Ruas ficaram alagadas Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Motoristas enfrentaram ruas alagadas Foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução