Corpo com marcas de tiros é encontrado às margens da BR-262

Um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (26/2) às margens da BR-262, em Juatuba (MG), na Região Central do estado. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo militares da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, a vítima é um homem com perfurações de disparos de arma de fogo na região do pescoço e do tórax.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O corpo foi localizado a aproximadamente 300 metros do presídio da cidade.

A ocorrência segue em andamento. Matéria em atualização.