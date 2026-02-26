Assine
INVESTIGAÇÃO

Corpo com marcas de tiros é encontrado às margens da BR-262

Vítima ainda não identificada foi localizada a cerca de 300 m do presídio da cidade

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 11:15

Trecho sinuoso da BR-262 em Juatuba, na Grande BH, é um dos mais arriscados na estrada, que corta Minas Gerais de leste a oeste
Corpo com marcas de tiros é encontrado às margens da BR-262 crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press

Um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (26/2) às margens da BR-262, em Juatuba (MG), na Região Central do estado. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo militares da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, a vítima é um homem com perfurações de disparos de arma de fogo na região do pescoço e do tórax.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O corpo foi localizado a aproximadamente 300 metros do presídio da cidade.

A ocorrência segue em andamento. Matéria em atualização.

br-262 juatuba pm

