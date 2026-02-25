Juiz de Fora: mais seis corpos soterrados são encontrados

O rastro de destruição provocado pelas chuvas na Zona da Mata mineira continua nesta quarta-feira (25/2). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) confirmou a localização de mais seis corpos em Juiz de Fora, elevando para 40 o número de mortos no município, o mais atingido pelo temporal.

As buscas seguem intensificadas. Ao todo, 109 bombeiros, com apoio de voluntários, atuam nas duas cidades mais afetadas – Juiz de Fora e Ubá –, na tentativa de localizar 21 pessoas que continuam desaparecidas sob escombros ou em áreas de difícil acesso.

Além das perdas humanas, a cidade enfrenta um cenário de calamidade social. Mais de 3 mil moradores estão desabrigados após o isolamento de áreas consideradas de risco e cerca de 400 famílias perderam completamente suas casas. Deslizamentos de terra, desabamentos e alagamentos atingiram diversos bairros, comprometendo vias, estruturas públicas e redes de energia.

Diante da gravidade da situação, o município decretou estado de calamidade pública. Equipes trabalham na remoção de entulhos e na tentativa de restabelecer serviços essenciais, enquanto a população convive com a incerteza e o medo de novos temporais.

Rede de solidariedade

Para atender às vítimas, a prefeitura e instituições parceiras organizaram uma rede de arrecadação de donativos. Entre os itens prioritários estão água potável, alimentos não perecíveis, leite em pó, fraldas infantis e geriátricas, absorventes, sabonetes, colchões e cobertores.

Em Juiz de Fora, as doações podem ser entregues na sede da Defesa Civil (Avenida Brasil, 2.005, Centro), no Corpo de Bombeiros, na Câmara Municipal, em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps) e também na Paróquia de São Sebastião.

Situação em Ubá

Em Ubá, o número de mortos chega a seis e duas pessoas estão desaparecidas. No município, 178 pessoas perderam suas casas e 26 estão desabrigadas por medida de segurança. Assim como Juiz de Fora, a cidade também decretou estado de calamidade pública após registrar deslizamentos, desabamentos e alagamentos em diferentes regiões.

Enquanto as buscas continuam, autoridades reforçam o alerta para que moradores evitem áreas interditadas e sigam as orientações da Defesa Civil.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro