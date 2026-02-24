Chuva deixa mortos e cenário de destruição em Ubá, na Zona da Mata

O município de Ubá (MG), na Zona da Mata, vive um cenário de tragédia após as chuvas fortes que atingiram a cidade entre segunda-feira (23) e hoje (24/2). Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento, já foram confirmadas quatro mortes no município.

O temporal provocou o desmoronamento de casas, alagamentos em diversos bairros, enxurradas, obstrução de vias e o desabamento de um prédio na Avenida Cristiano Roças, na região central. Há ainda registro de vazamento de gás em uma das áreas atingidas, o que aumentou o risco para moradores e equipes de resgate.

De acordo com a Prefeitura de Ubá, foram acumulados 124,2 milímetros de chuva em apenas seis horas. O volume intenso causou o extravasamento do Ribeirão Ubá, inundando a Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima (Beira-Rio) e as pontes da região na noite de segunda-feira.

Colapso estrutural

Na Avenida Cristiano Roças, um prédio desabou. Desde cedo, a construção dava sinais de que a estrutura estava ameaçada de ruir. Na Rua Dona Maria, também no Centro, o nível da água subiu rapidamente, deixando idosos e funcionários isolados e exigindo resgate urgente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e da Prefeitura atuam desde a madrugada no resgate de vítimas, no levantamento dos danos e no monitoramento das áreas mais afetadas.

Imagens que circulam em redes sociais mostram carros boiando próximo à Ponte da Bandeira e veículos de uma concessionária sendo arrastados pela correnteza. Em um dos vídeos, um homem aparece segurando-se em um poste, com a água na altura dos ombros, para não ser levado pela enxurrada. Casas foram invadidas pela água e estabelecimentos comerciais ficaram destruídos.

Devido à inundação que comprometeu a estrutura de imóveis públicos, estão temporariamente suspensos os atendimentos:

na Farmácia Municipal;

no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);

na Policlínica Regional;

e na Equipe de Atenção Primária (EAP) Central.

O Serviço de Transportes Assistenciais também foi suspenso. Os atendimentos de hemodiálise estão mantidos, dentro das condições possíveis.

A orientação das autoridades é para que a população evite sair de casa, a não ser em caso de necessidade, e acione o 193 em situações de emergência. Ainda há previsão de mais chuvas para as próximas horas.

Como ajudar

A sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (antigo Fórum Cultural), na Praça São Januário, foi transformada em ponto de apoio às famílias desabrigadas e de coleta de donativos. As autoridades orientam que a população evite deslocamentos e acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em emergências.



Mapa de Interdições: Rodovias na Zona da Mata