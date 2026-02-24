Assine
CHUVAS EM MG

BH sob alerta: chuva e raios podem atingir a capital nesta terça (24/2)

Defesa Civil do município alerta para possibilidade de chuva até 70 mm em BH nesta terça-feira (24/2)

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
24/02/2026 09:44 - atualizado em 24/02/2026 09:47

Pode chover até 70 mm em BH nesta terça-feira (24/2)
Pode chover até 70 mm em BH nesta terça-feira (24/2) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte poderá contar com pancadas de chuva (entre 50 mm a 70 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h nesta terça-feira (24/2), segundo informações da Defesa Civil Municipal.

O alerta é válido até as 8h desta quarta-feira (25/2). Em caso de chuva, moradores devem ficar atentos e seguir as recomendações da Defesa Civil. 

Recomendações

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

 

Alertas


Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Tópicos relacionados:

bh chuvas defesa-civil minas-gerais

