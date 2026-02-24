Chuvas em Juiz de Fora: buraco se abre e carro é engolido; veja o vídeo
Caso foi registrado na Vila Ideal, bairro que teve duas mortes confirmadas depois da chuva em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata de Minas Gerais
Um buraco se abriu em uma rua do Bairro Vila Ideal e “engoliu” um carro na manhã desta terça-feira (24/2), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira. A cidade foi atingida por uma chuva histórica na noite de segunda-feira (23/2).
No mesmo bairro, a prefeitura confirmou a morte de duas pessoas na Rua João Luís Alves, em decorrência do temporal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o lamaçal na avenida e na rua paralela, além do veículo, que aparenta ser um táxi, parcialmente dentro da cratera.
Devido às condições das vias, o transporte público foi suspenso nesta terça. Relatos de motoristas indicam que ônibus ficaram presos em alagamentos e parte da frota apresentou defeitos após a enchente, o que comprometeu a circulação na cidade.
Segundo a prefeitura, há dificuldades no trânsito devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Em nota, o município informou a suspensão das aulas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários.
Na madrugada desta terça, a prefeitura também decretou estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, em razão do volume recorde de chuvas. Na noite de segunda-feira (23/2), casas desabaram e moradores ficaram soterrados. Diversas vias ficaram alagadas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Brasil, no Centro, tomada por um grande volume de água. Um vídeo obtido pela reportagem registra o momento do desabamento de uma casa no Bairro Progresso. Já no Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no alagamento provocado pela subida rápida da água.
O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a evitarem a área e buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.
Áreas que historicamente sofrem com enchentes voltaram a registrar problemas. No Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares.
Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos. Na ocasião, a Defesa Civil registrou 36 ocorrências, sendo 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.
Segundo o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 milímetros. A expectativa é que os números sejam atualizados nesta terça-feira.