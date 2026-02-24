BR-040 é bloqueada e isola cidade da Zona da Mata após chuvas fortes

O temporal que atingiu a Zona da Mata mineira na manhã desta terça-feira (24/2) provocou interdições em rodovias estratégicas e deixou o município de Matias Barbosa (MG) isolado. Às 9h20, o acesso à cidade pela BR-040 foi bloqueado no km 813, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há previsão para liberação do trecho.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a BR-267 também foi interditada no km 97, em Juiz de Fora (MG), pela queda de uma barreira. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Com os bloqueios, a situação logística na região é considerada crítica. A interdição da BR-040 compromete o fluxo entre Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), afetando o transporte de passageiros e cargas.

Com o transbordamento do Rio Paraibuna, que margeia a principal avenida de Matias Barbosa, a água invadiru o Centro da cidade. Comércios e imóveis foram atingidos, ruas ficaram tomadas e moradores enfrentam dificuldades para se deslocar.

O avanço da água deixou rastro de destruição, com registros de alagamentos, danos estruturais e pontos de isolamento. Em algumas áreas, o acesso só é possível com apoio de equipes de resgate. Por causa dos estragos, a Prefeitura de Matias Barbosa decretou situação de calamidade pública. Equipes municipais atuam no levantamento dos danos e no atendimento às famílias afetadas.

No trecho sob concessão da EPR Via Mineira, que vai até o km 776, em Juiz de Fora, não há interdições e o fluxo de veículos segue normal. O segmento administrado pela concessionária não atravessa o perímetro urbano e industrial do município, onde se concentram os principais impactos.

Segundo o gerente de Operações da concessionária, Anderson Finco, o momento exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente na região de Juiz de Fora, onde o volume de chuva é mais intenso. Ele reforça a orientação para redução de velocidade, manutenção de distância segura e cautela nas ultrapassagens em pista molhada. As autoridades seguem monitorando a situação, e não há previsão para normalização do tráfego nos trechos interditados.

Mapa de interdições atualizado: Zona da Mata (até 13h desta terça-feira)

Bloqueios Totais (Sem previsão de liberação)

BR-267 (Km 97 - Juiz de Fora): Interdição total devido a uma queda de barreira de grandes proporções. Desvio orientado: Seguir pelos bairros Retiro e Santo Antônio com acesso à BR-040.

BR-267 (Km 88 - Sentido Bicas/Juiz de Fora): Bloqueio total por queda de barreira. O sentido inverso (JF/Bicas) permanece liberado, mas exige cautela.

BR-040 (Km 813 - Acesso a Matias Barbosa): Rodovia totalmente alagada. O acesso ao município está bloqueado.

MGC-120 (Km 706 - Ubá): Interdição total. Uma ponte está submersa, impedindo qualquer passagem. Desvio orientado: Acesso pela zona rural de Visconde do Rio Branco.

Estrada Gentil Forn (Juiz de Fora): Via interditada preventivamente devido a múltiplos pontos de deslizamento próximos ao Bairro Vale do Ipê.

Interdições Parciais e Pontos de Atenção

MG-285 (Km 85 - Astolfo Dutra): Interdição parcial devido à erosão de parte da pista. O tráfego flui em meia pista sob monitoramento da PMRv.

MGC-265 (Km 102 - Ubá/Visconde do Rio Branco): Segue em meia pista após queda de barreira.

BR-040 (Trecho Juiz de Fora/BH): O trânsito flui, mas a concessionária alerta para neblina extrema e risco de aquaplanagem entre Juiz de Fora e Santos Dumont.

Recomendação crítica aos motoristas

A orientação das autoridades é evitar deslocamentos intermunicipais na Zona da Mata hoje. O solo está saturado, e o risco de novos deslizamentos de taludes sobre as pistas é considerado altíssimo pela Defesa Civil Estadual.

