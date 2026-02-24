Inmet emite alerta vermelho por chuvas para 365 cidades de MG; veja lista
Há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas nas cidades sob o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça-feira (24/02), um alerta vermelho de acumulado de chuva para 365 cidades mineiras. O aviso abarca as seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo o aviso, é esperado chuva acima de 100 mm/dia. Para as áreas afetadas, há risco considerável de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.
O aviso é válido até as 23h59 de sexta-feira (27/02).
Recomendações do Inmet:
Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
Observe alteração nas encostas.
Permaneça em local abrigado.
Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades em alerta:
Abre Campo
Acaiaca
Açucena
Aguanil
Aimorés
Aiuruoca
Alagoa
Além Paraíba
Alfredo Vasconcelos
Alpercata
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Alvarenga
Alvinópolis
Amparo do Serra
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Arantina
Araponga
Argirita
Astolfo Dutra
Ataléia
Baependi
Barão de Monte Alto
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belmiro Braga
Belo Oriente
Belo Vale
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus do Galho
Bom Sucesso
Brás Pires
Bugre
Caiana
Cajuri
Cambuquira
Campanário
Campanha
Campo Belo
Campos Gerais
Canaã
Cana Verde
Candeias
Caparaó
Capela Nova
Capitão Andrade
Caputira
Caranaíba
Carandaí
Carangola
Caratinga
Carlos Chagas
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carrancas
Carvalhos
Casa Grande
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Caxambu
Central de Minas
Chácara
Chalé
Chiador
Cipotânea
Coimbra
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Pedras
Conceição de Ipanema
Conceição do Rio Verde
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Coqueiral
Cordislândia
Coroaci
Coronel Fabriciano
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Novo
Cristiano Otoni
Cristina
Cruzília
Cuparaque
Delfim Moreira
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divino das Laranjeiras
Dom Cavati
Dom Silvério
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores de Campos
Dores do Turvo
Durandé
Elói Mendes
Engenheiro Caldas
Entre Folhas
Entre Rios de Minas
Ervália
Espera Feliz
Estrela Dalva
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Fama
Faria Lemos
Fernandes Tourinho
Fervedouro
Franciscópolis
Frei Gaspar
Frei Inocêncio
Galiléia
Goiabeira
Goianá
Governador Valadares
Guaraciaba
Guarani
Guarará
Guidoval
Guiricema
Heliodora
Iapu
Ibertioga
Ibituruna
Ijaci
Imbé de Minas
Ingaí
Inhapim
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Itabirinha
Itabirito
Itajubá
Itamarati de Minas
Itambacuri
Itamonte
Itanhandu
Itanhomi
Itaverava
Itueta
Itumirim
Itutinga
Jaguaraçu
Jampruca
Jeceaba
Jequeri
Jesuânia
João Monlevade
Lagoa Dourada
Lajinha
Lambari
Lamim
Laranjal
Lavras
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Luisburgo
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Manhuaçu
Manhumirim
Mantena
Mar de Espanha
Maria da Fé
Mariana
Marilac
Maripá de Minas
Marliéria
Marmelópolis
Martins Soares
Mathias Lobato
Matias Barbosa
Matipó
Mendes Pimentel
Mercês
Minduri
Miradouro
Miraí
Moeda
Monsenhor Paulo
Muriaé
Mutum
Nacip Raydan
Nanuque
Naque
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Belém
Nova Era
Nova Módica
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Preto
Ouro Verde de Minas
Paiva
Palma
Paraguaçu
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pavão
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra Dourada
Pedralva
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdões
Periquito
Pescador
Piau
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade do Rio Grande
Pingo d'Água
Piranga
Pirapetinga
Piraúba
Pocrane
Ponte Nova
Porto Firme
Poté
Pouso Alto
Prados
Presidente Bernardes
Queluzito
Raul Soares
Recreio
Reduto
Resende Costa
Resplendor
Ressaquinha
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Novo
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Margarida
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana do Manhuaçu
Santana do Paraíso
Santana dos Montes
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Félix de Minas
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Sapucaí
São João del Rei
São João do Manhuaçu
São João do Manteninha
São João do Oriente
São João Nepomuceno
São José da Safira
São José do Divino
São José do Goiabal
São José do Mantimento
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Anta
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Vicente de Minas
Sardoá
Sem-Peixe
Senador Cortes
Senador Firmino
Senhora de Oliveira
Senhora dos Remédios
Sericita
Seritinga
Serra dos Aimorés
Serranos
Silveirânia
Simão Pereira
Simonésia
Sobrália
Soledade de Minas
Tabuleiro
Taparuba
Tarumirim
Teixeiras
Teófilo Otoni
Timóteo
Tiradentes
Tocantins
Tombos
Três Corações
Três Pontas
Tumiritinga
Ubaporanga
Urucânia
Vargem Alegre
Varginha
Vermelho Novo
Viçosa
Vieiras
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Wenceslau Braz