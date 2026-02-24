Inmet emite alerta vermelho por chuvas para 365 cidades de MG; veja lista

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça-feira (24/02), um alerta vermelho de acumulado de chuva para 365 cidades mineiras. O aviso abarca as seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o aviso, é esperado chuva acima de 100 mm/dia. Para as áreas afetadas, há risco considerável de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

O aviso é válido até as 23h59 de sexta-feira (27/02).

Recomendações do Inmet:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades em alerta:

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Aguanil

Aimorés

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Amparo do Serra

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Ataléia

Baependi

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Oriente

Belo Vale

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus do Galho

Bom Sucesso

Brás Pires

Bugre

Caiana

Cajuri

Cambuquira

Campanário

Campanha

Campo Belo

Campos Gerais

Canaã

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capitão Andrade

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carlos Chagas

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhos

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Central de Minas

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Pedras

Conceição de Ipanema

Conceição do Rio Verde

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Coqueiral

Cordislândia

Coroaci

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Novo

Cristiano Otoni

Cristina

Cruzília

Cuparaque

Delfim Moreira

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Dom Cavati

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Durandé

Elói Mendes

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Fama

Faria Lemos

Fernandes Tourinho

Fervedouro

Franciscópolis

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Galiléia

Goiabeira

Goianá

Governador Valadares

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Heliodora

Iapu

Ibertioga

Ibituruna

Ijaci

Imbé de Minas

Ingaí

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabirinha

Itabirito

Itajubá

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itaverava

Itueta

Itumirim

Itutinga

Jaguaraçu

Jampruca

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

João Monlevade

Juiz de Fora

Lagoa Dourada

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luisburgo

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Marilac

Maripá de Minas

Marliéria

Marmelópolis

Martins Soares

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matipó

Mendes Pimentel

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Monsenhor Paulo

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Belém

Nova Era

Nova Módica

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Paiva

Palma

Paraguaçu

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pavão

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdões

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Pingo d'Água

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Porto Firme

Poté

Pouso Alto

Prados

Presidente Bernardes

Queluzito

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Novo

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João Nepomuceno

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Vicente de Minas

Sardoá

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra dos Aimorés

Serranos

Silveirânia

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Soledade de Minas

Tabuleiro

Taparuba

Tarumirim

Teixeiras

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiradentes

Tocantins

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Tumiritinga

Ubá

Ubaporanga

Urucânia

Vargem Alegre

Varginha

Vermelho Novo

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wenceslau Braz