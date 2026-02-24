Chuva em Juiz de Fora: alerta extremo dispara em celulares de moradores
Desabamentos e deslizamentos foram registrados no município da Zona da Mata mineira. Prefeitura contabilizou 14 mortes até a manhã desta terça-feira (23/2)
Um alerta extremo disparou no celular de moradores de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (24/2). O aviso foi enviado pela Defesa Civil depois de a cidade ser atingida por um temporal na tarde e noite de terça-feira (23/2).
Durante a madrugada, a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública, com validade de seis meses, por causa do recorde de chuva que atinge a cidade. Além de 14 mortes confirmadas, a cidade enfrenta um caos em decorrência das ruas alagadas e desabamentos.
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira (23/2), o acumulado chegou a 460,4 milímetros (mm), superando o recorde anterior, de fevereiro de 1988, quando foram registrados 456 mm. Os dados devem ser atualizados ao longo desta terça-feira.
Mortes confirmadas
Em nota, a prefeitura informou que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. As mortes foram registradas nos seguintes locais:
- Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
- Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
- Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
- Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
- Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
- Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
- Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.
Problemas no trânsito
Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.
Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.
O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.
Aulas suspensas
Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de Arrecadação
-
Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
-
Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
-
Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
-
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
-
Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
-
Água mineral e leite em pó;
-
Fraldas infantis e geriátricas;
-
Absorventes e sabonetes;
-
Colchões e cobertores em bom estado.