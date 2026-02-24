Assine
CHUVA EM JUIZ DE FORA

Chuva em Juiz de Fora: alerta extremo dispara em celulares de moradores

Desabamentos e deslizamentos foram registrados no município da Zona da Mata mineira. Prefeitura contabilizou 14 mortes até a manhã desta terça-feira (23/2)

24/02/2026 09:47

Alerta de risco de de desabamento dispara em celulares demoradores de Juiz de Fora depois de 14 pessoas morrerem soterradas
Alerta de risco de de desabamento dispara em celulares demoradores de Juiz de Fora depois de 14 pessoas morrerem soterradas crédito: Reprodução

Um alerta extremo disparou no celular de moradores de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta terça-feira (24/2). O aviso foi enviado pela Defesa Civil depois de a cidade ser atingida por um temporal na tarde e noite de terça-feira (23/2).

Durante a madrugada, a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública, com validade de seis meses, por causa do recorde de chuva que atinge a cidade. Além de 14 mortes confirmadas, a cidade enfrenta um caos em decorrência das ruas alagadas e desabamentos. 

De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira (23/2), o acumulado chegou a 460,4 milímetros (mm), superando o recorde anterior, de fevereiro de 1988, quando foram registrados 456 mm. Os dados devem ser atualizados ao longo desta terça-feira.

Mortes confirmadas

Em nota, a prefeitura informou que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. As mortes foram registradas nos seguintes locais:

  • Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
  • Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
  • Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
  • Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
  • Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
  • Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
  • Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.

 

Problemas no trânsito

Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.

Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.

Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.

Aulas suspensas

Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. 

 

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

  • Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

  • Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

  • Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

  • Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

  • Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

