Juiz de Fora contabiliza estragos causados por temporal; veja vídeos
Município da Zona da Mata mineira contabiliza transtornos depois de registrar chuva intensa nessa segunda-feira (23/2)
O município de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, está em estado de calamidade em decorrência da forte chuva registrada nessa segunda-feira (23/2). De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, o decreto é válido por até seis meses, uma vez que os estragos causados foram devastadores, incluindo 16 mortes até a última atualização do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estrago causado em diferentes pontos da cidade.
Alagamentos foram identificados em diferentes locais da cidade, mas vídeos enviados à reportagem do Estado de Minas mostram os bairros Industrial, Cerâmica, Mariano Procópio e Retiro completamente inundados. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Teresinha, também foi um ponto em que a água subiu, impossibilitando a passagem de pessoas e veículos.
Já as mortes causadas por deslizamentos e desabamentos ocorreram nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa. Conforme imagens compartilhadas, os bairros Democrata, Três Moinhos e Jardim Natal também tiveram movimentação de terra.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, fevereiro de 2026 já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira (23/2), o acumulado chegou a 460,4 milímetros (mm), superando o recorde anterior, de fevereiro de 1988, quando foram registrados 456 mm. Os dados devem ser atualizados ao longo desta terça-feira.
Mortes confirmadas
Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a Prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes, mas o Corpo de Bombeiros informou mais duas vítimas. De acordo com o Executivo municipal, as primeiras 14 vítimas foram encontradas nos seguintes locais:
- Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
- Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
- Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
- Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
- Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
- Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
- Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.
Problemas no trânsito
Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.
Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.
O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.
Aulas suspensas
Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de Arrecadação
- Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
- Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
- Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
- Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
- Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
- Água mineral e leite em pó;
- Fraldas infantis e geriátricas;
- Absorventes e sabonetes;
- Colchões e cobertores em bom estado.