"Uma fração de segundos muda uma vida", diz moradora após deslizamento

“Não sei se acredito em milagre. Talvez seja sorte. É muito difícil entender como uma fração de segundos muda uma vida inteira.” O relato é de Nathália Menezes, que escapou de um deslizamento de terra que matou a amiga e professora Carla Teixeira na noite dessa segunda-feira (23/2), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo Nathália, as duas estavam em um centro espírita na região do Poço Dantas, na Zona Leste da cidade, e saíram do local entre 22h30 e 23h, durante o temporal. Pouco depois, o barranco cedeu e atingiu o carro em que a professora estava.

A moradora conta que, instantes antes do deslizamento, ouviu o barulho de um transformador estourando e houve queda de energia. “Assustei e deixei meu carro morrer, ela seguiu na frente. Quando consegui ligar de novo, o barranco e as árvores começaram a cair na pista e o carro dela sumiu. Dei ré e não fui atingida”, relatou.

Nathália descreve a amiga como uma pessoa solidária e dedicada. Segundo ela, Carla costumava buscar frequentadores do centro e levá-los para casa, fazia no mínimo duas viagens. Na noite do temporal, a professora teria saído sozinha para verificar se havia passagem na via e depois voltaria para buscar outras pessoas. Carla lecionava na Escola Municipal Professora Edith Merhey e já havia trabalhado também na Escola Estadual Duque de Caxias e na Escola Municipal Santos Dumont.



Mortes até agora

O número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã, a prefeitura havia confirmado 14 vítimas. O município decretou estado de calamidade pública por seis meses e luto oficial de três dias. As equipes seguem atuando em conjunto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros nas áreas atingidas.

Até a publicação desta matéria, não havia detalhamento sobre as novas mortes. De acordo com o Executivo municipal, as primeiras 14 vítimas foram encontradas nos seguintes locais:

Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;

Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;

Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;

Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;

Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;

Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;

Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não divulgaram o número de desaparecidos, desabrigados e desalojados.

Problemas no trânsito

Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.

Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.

Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.

Aulas suspensas

Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

Água mineral e leite em pó;

Fraldas infantis e geriátricas;

Absorventes e sabonetes;

Colchões e cobertores em bom estado.

Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata