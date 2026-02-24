"Uma fração de segundos muda uma vida", diz moradora após deslizamento
Amiga de professora morta em Juiz de Fora relata momento em que barranco cedeu durante temporal
compartilheSIGA
“Não sei se acredito em milagre. Talvez seja sorte. É muito difícil entender como uma fração de segundos muda uma vida inteira.” O relato é de Nathália Menezes, que escapou de um deslizamento de terra que matou a amiga e professora Carla Teixeira na noite dessa segunda-feira (23/2), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo Nathália, as duas estavam em um centro espírita na região do Poço Dantas, na Zona Leste da cidade, e saíram do local entre 22h30 e 23h, durante o temporal. Pouco depois, o barranco cedeu e atingiu o carro em que a professora estava.
A moradora conta que, instantes antes do deslizamento, ouviu o barulho de um transformador estourando e houve queda de energia. “Assustei e deixei meu carro morrer, ela seguiu na frente. Quando consegui ligar de novo, o barranco e as árvores começaram a cair na pista e o carro dela sumiu. Dei ré e não fui atingida”, relatou.
Leia Mais
Nathália descreve a amiga como uma pessoa solidária e dedicada. Segundo ela, Carla costumava buscar frequentadores do centro e levá-los para casa, fazia no mínimo duas viagens. Na noite do temporal, a professora teria saído sozinha para verificar se havia passagem na via e depois voltaria para buscar outras pessoas. Carla lecionava na Escola Municipal Professora Edith Merhey e já havia trabalhado também na Escola Estadual Duque de Caxias e na Escola Municipal Santos Dumont.
Mortes até agora
O número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã, a prefeitura havia confirmado 14 vítimas. O município decretou estado de calamidade pública por seis meses e luto oficial de três dias. As equipes seguem atuando em conjunto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros nas áreas atingidas.
Até a publicação desta matéria, não havia detalhamento sobre as novas mortes. De acordo com o Executivo municipal, as primeiras 14 vítimas foram encontradas nos seguintes locais:
- Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
- Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
- Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
- Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
- Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
- Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
- Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.
O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura ainda não divulgaram o número de desaparecidos, desabrigados e desalojados.
Problemas no trânsito
Segundo a prefeitura, a cidade enfrenta sérios problemas no trânsito por causa de alagamentos e deslizamentos de terra. Por segurança, a população está sendo orientada a evitar deslocamentos desnecessários.
Diversos pontos ficaram inundados. Um trecho da Avenida Brasil, no Centro, foi tomado pela água. No Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo preso no alagamento.
O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada.
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de inundação.
Aulas suspensas
Devido à dificuldade no trânsito causada por alagamentos e deslizamentos de terra, as aulas em escolas municipais foram suspensas. Em nota, o Executivo municipal informou que a suspensão ocorre para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de Arrecadação
-
Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
-
Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
-
Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
-
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
-
Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
-
Água mineral e leite em pó;
-
Fraldas infantis e geriátricas;
-
Absorventes e sabonetes;
-
Colchões e cobertores em bom estado.
Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata
-
MGC-265 (Ubá - Visconde do Rio Branco): Interdição parcial no km 102 devido a queda de barreira. O trânsito flui em meia pista, e há muito barro no asfalto.
-
MGC-120 (Ubá - Guidoval): Bloqueio total em pontos próximos a cursos d'água devido ao transbordamento de afluentes do Ribeirão Ubá que invadiram a pista.
-
MG-285 (Piraúba - Astolfo Dutra): Alerta para risco de erosão na base de pontes. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) monitora o trecho.
-
BR-120 (Dona Euzébia - Cataguases): Trânsito lento com pontos de alagamento na pista. A recomendação é evitar veículos leves.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
BR-040 (Juiz de Fora - Belo Horizonte): Diversos pontos com neblina intensa e quedas de galhos entre Juiz de Fora e Santos Dumont. A concessionária EPR Via Mineira opera em esquema de atenção.