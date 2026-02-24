Assine
Juiz de Fora: Samu desmente fake news sobre convocação de profissionais

O consórcio que gerencia o serviço nos municípios das regiões sudeste de Minas afirma que mensagens falsas com a convocação estão sendo espalhadas no Whatsapp

24/02/2026 11:49 - atualizado em 24/02/2026 12:00

Casas foram destruídas pelo temporal, no Bairro Cerâmica, em Juiz de Fora
Casas foram destruídas pelo temporal, no Bairro Cerâmica, em Juiz de Fora crédito: Redes sociais/reprodução

O consórcio que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das regiões sudeste e leste do Sul de Minas (Cideste) nega a convocação de profissionais de saúde para atendimento nos locais afetados pelas chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata (MG). 

O órgão informou que mensagens falsas, com a convocação, estão sendo espalhadas em grupos de Whatsapp. 

“Estamos, realmente, com nossas equipes empenhadas e, caso seja necessário, mais profissionais serão acionados pelas nossas coordenações”, informou o Cideste, por meio de sua assessoria.


Mortes e destruição

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu a cidade da Zona da Mata subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a Prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes.

A prefeitura informou na manhã de hoje que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. O município decretou estado de calamidade por seis meses e luto por três dias. 

Tópicos relacionados:

chuva juiz-de-fora minas-gerais samu

