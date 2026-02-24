Sobe o número de mortes após temporal em Ubá, na Zona da Mata

O número de mortos após o temporal que atingiu Ubá (MG) na Zona da Mata, subiu para sete, segundo o Corpo de Bombeiros. Os dados ainda são preliminares e podem ser atualizados a qualquer momento.

Ao todo, já foram registradas 18 ocorrências, incluindo salvamentos e resgates em áreas de risco. A cidade vive um cenário de destruição desde a noite de segunda-feira (23), quando um volume extremo de chuva provocou enchentes, deslizamentos e colapso de estruturas.

De acordo com a Prefeitura de Ubá, foram acumulados 124,2 milímetros de chuva em apenas seis horas. O volume fez o Ribeirão Ubá transbordar, inundando a Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima (Beira-Rio) e atingindo pontes e vias centrais.

Desabamentos e colapso estrutural

Imovéis desabaram na cidade, dentre eles dois na Avenida Cristiano Roças e uma residência na Rua da Harmonia. Na manhã desta terça-feira (24/2), vídeos feitos por moradores registraram o momento em que dois prédios desabaram na Rua Cristiano Roças, no Centro de Ubá. As estruturas ficavam em lados opostos da via e cederam após horas de chuva intensa que atingiram o município desde segunda-feira (23).

Um dos imóveis já apresentava sinais de comprometimento estrutural ainda durante a madrugada. Com o solo encharcado e o nível do ribeirão elevado, as construções não resistiram à força da água.Também houve registro de vazamento de gás em uma das áreas atingidas, aumentando o risco para moradores e equipes de resgate.

Pontes destruídas e interdições

Três pontes foram danificadas:

Ponte Major Siqueira (Avenida Cristiano Roças);

Ponte da Rua dos Viajantes (Centro);

Ponte da Rua Nossa Senhora Aparecida (Bairro Industrial).

Outras estruturas foram interditadas preventivamente para avaliação técnica e segurança da população. Ainda não há balanço sobre o número de desabrigados e desalojados, nem confirmação oficial sobre possíveis comunidades isoladas.

Cidade em emergência

Imagens que circulam nas redes sociais mostram carros sendo arrastados pela correnteza e veículos boiando próximo à Ponte da Bandeira. Em um dos vídeos, um homem aparece segurando-se em um poste, com a água na altura dos ombros, para não ser levado pela enxurrada.

Casas foram invadidas pela água, comércios ficaram destruídos e vias permanecem obstruídas por lama e destroços. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e da administração municipal seguem mobilizadas no resgate de vítimas, no monitoramento de áreas de risco e no levantamento dos danos.

Serviços suspensos

Devido aos danos estruturais causados pela inundação, estão temporariamente suspensos os atendimentos:

Farmácia Municipal;

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);

Policlínica Regional;

Equipe de Atenção Primária (EAP) Central;

Serviço de Transportes Assistenciais.

Os atendimentos de hemodiálise estão mantidos, dentro das condições possíveis.

Como ajudar

A sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (antigo Fórum Cultural), na Praça São Januário, foi transformada em ponto de apoio às famílias desabrigadas e local de arrecadação de donativos.

As autoridades orientam que a população evite sair de casa, salvo em caso de necessidade, e acione o 193 (Bombeiros) ou o 199 (Defesa Civil) em situações de emergência. A previsão indica possibilidade de mais chuvas nas próximas horas, o que mantém o alerta máximo no município.