Chuvas em Juiz de Fora: veja onde doar alimentos e outros itens
Água, alimentos não perecíveis, roupas e produtos de limpeza estão entre os itens mais necessários neste momento
Os pontos de arrecadação para vítimas das enchentes em Juiz de Fora, na Zona da Mata, começaram a receber doações após as fortes chuvas de segunda-feira (23/2), que deixaram 16 mortos na cidade e cerca de 440 pessoas desabrigadas, segundo a Prefeitura. Em toda a região, o número de mortes chega a 20, incluindo quatro registros em Ubá.
A recomendação é que os itens estejam em bom estado de conservação e, no caso de alimentos, dentro do prazo de validade. A mobilização solidária é fundamental para garantir assistência às famílias que perderam casas, móveis e pertences com as chuvas.
A mobilização reúne poder público, instituições, igrejas, coletivos, empresas e movimentos estudantis. Confira onde e como ajudar:
Juiz de Fora
Pontos de arrecadação da Prefeitura
A Prefeitura informa que são aceitos alimentos não perecíveis, água potável, roupas, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza.
Os donativos podem ser entregues em:
- Prédio Sede PJF (Av. Brasil, 2001 – térreo);
- Casa da Mulher (Av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga);
- Conselho Tutelar Sul-Oeste (Av. Rio Branco, 1843 – 1º andar, prédio Cesama);
- Escola Municipal Murilo Mendes (Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú);
- Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe (Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras);
- Shopping Jardim Norte (Av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio);
- Unimed Juiz de Fora (Av. Rio Branco, 2540);
- IF Sudeste (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica);
- Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos (Rua Cel. Quintão, 136 – Monte Castelo);
- Emcasa (Av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho).
“Não estamos solicitando Pix ou qualquer tipo de transferência financeira. As doações são exclusivamente físicas e destinadas diretamente aos pontos de acolhimento e às famílias atingidas. Não caia em golpes”, apontou a prefeitura.
DCE UFJF
O Diretório Central dos Estudantes da UFJF também organiza ponto de coleta. Estão sendo recebidos água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas e cobertores. As doações serão destinadas às famílias atingidas, conforme as necessidades identificadas.
Os donativos podem ser entregues em:
- DCE UFJF - das 10h às 18h (St. L - Via Local - Em frente a central de segurança);
- Faculdade de Medicina da UFJF – das 08h às 17h (Av. Eugênio do Nascimento, s/nº - Dom Bosco);
- Atlética Medicina UFJF;
- Atlética AUE Estácio (Estácio Juiz de Fora Av. Pres. João Goulart, 600 Cruzeiro do Sul - Sala da Atlética 1º andar);
- Francisco Senra, 40/101 - Boa Vista;
- Terreiro Filhos do Rei (Professor José Barata, 180 - Santos Dumont);
- Sindicato dos Bancários (Rua Batista de Oliveira, 745 - Centro);
- As Meninas (Rua Belmiro Braga, 171 - Passos);
- OK Peças (Floriano Peixoto, 45 - Centro);
- Belle Shop (Rua São João, 195 - Centro);
- Studio MM (Rua Ari Barroso, 70 - São Bernardo).
Projeto Ser Luz
O projeto Ser Luz está arrecadando donativos para elaborar marmitas para famílias atingidas. Podem ser doados macarrão, marmitex, molho de tomate, água potável, talheres descartáveis e cobertores.
O ponto de coleta é na Rua Vitório Braga, 126B - Vitorino Braga ou no Vizu, que fica na Rua Moraes e Castro, 837 - São Mateus. O projeto também está recolhendo pix para comprar os donativos. A chave é 42.712.365/0001-99 CNPJ beneficiário: Projeto Ser Luz.
Coletivo 8M
O grupo recebe água potável, materiais de limpeza, itens de higiene, roupas de cama e roupas íntimas, colchões e cobertores, fraldas e ração para animais. As doações podem ser feitas no Sindicato dos Bancários (Rua Batista de Oliveira, 745).
Pontos por bairros
Benfica e adjacências
- Igreja Missionária Ceifeiros da Última Chamada (Rua Pedro Garcia, 54) – alimentos, roupas, colchões, móveis e água mineral;
- Ministério Profético Semente da Fé (Rua Martins Barbosa, 659) – donativos em geral.
Vila Ideal
- Centro Comunitário do Bairro Vila Ideal (Rua Altivo Halfeld, 90) – colchões, cobertores, higiene, alimentos e limpeza.
Santa Cruz
- Ponto de Arrecadação – Campanha com Vereadores (Rua Dr. Antônio Mourão Guimarães, 112) – roupas, cobertores e alimentos. Contato: (32) 99966-7288.
Novo Triunfo
-
Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua Prof. Mozart Teixeira Filho, 60) – roupas, alimentos não perecíveis, água mineral e higiene. Contatos: (32) 98855-9541 | (32) 98828-1136 | (32) 98810-3098.
Santa Luzia / Ipiranga
-
Igreja Menino Jesus de Praga – doações presenciais de materiais de limpeza.
Doação via PIX: 21606025005849.
Outros locais
- Nossa Senhora Aparecida – Rua Orlando Riani, 218;
- Manoel Honório – Rua Silvio Romero, 44;
- Linhares – Rua Diva Garcia, 2.100 (Salão São Bartolomeu – Igreja Nossa Senhora Aparecida);
- Marumbi – Rua Joaquim Marques Coimbra, 100 (Loja Pimenta Doce);
- Progresso – Rua Antonieta Maximiniano Sampaio, 73 (Studio Brenda Palha);
- Igreja Universal – Avenida Francisco Bernardino;
- SOS Chuvas – Juiz de Fora (Sede da Casa da Gráfica - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 921 – Jardim Natal).
Ubá
Em Ubá, um dos pontos de arrecadação é a Guarda Civil Municipal (GCM), o endereço é R. Sete de Setembro - Centro. As doações são recebidas das 7h às 23h, e o local também funciona como ponto de apoio para as vítimas.
