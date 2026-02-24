Chuvas em Juiz de Fora: veja onde doar alimentos e outros itens

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os pontos de arrecadação para vítimas das enchentes em Juiz de Fora, na Zona da Mata, começaram a receber doações após as fortes chuvas de segunda-feira (23/2), que deixaram 16 mortos na cidade e cerca de 440 pessoas desabrigadas, segundo a Prefeitura. Em toda a região, o número de mortes chega a 20, incluindo quatro registros em Ubá.

A recomendação é que os itens estejam em bom estado de conservação e, no caso de alimentos, dentro do prazo de validade. A mobilização solidária é fundamental para garantir assistência às famílias que perderam casas, móveis e pertences com as chuvas.

A mobilização reúne poder público, instituições, igrejas, coletivos, empresas e movimentos estudantis. Confira onde e como ajudar:

Juiz de Fora

Pontos de arrecadação da Prefeitura

A Prefeitura informa que são aceitos alimentos não perecíveis, água potável, roupas, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza.

Os donativos podem ser entregues em:

Prédio Sede PJF (Av. Brasil, 2001 – térreo);

Casa da Mulher (Av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga);

Conselho Tutelar Sul-Oeste (Av. Rio Branco, 1843 – 1º andar, prédio Cesama);

Escola Municipal Murilo Mendes (Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú);

Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe (Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras);

Shopping Jardim Norte (Av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio);

Unimed Juiz de Fora (Av. Rio Branco, 2540);

IF Sudeste (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica);

Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos (Rua Cel. Quintão, 136 – Monte Castelo);

Emcasa (Av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho).

“Não estamos solicitando Pix ou qualquer tipo de transferência financeira. As doações são exclusivamente físicas e destinadas diretamente aos pontos de acolhimento e às famílias atingidas. Não caia em golpes”, apontou a prefeitura.

DCE UFJF

O Diretório Central dos Estudantes da UFJF também organiza ponto de coleta. Estão sendo recebidos água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas e cobertores. As doações serão destinadas às famílias atingidas, conforme as necessidades identificadas.

Os donativos podem ser entregues em:

DCE UFJF - das 10h às 18h (St. L - Via Local - Em frente a central de segurança);

Faculdade de Medicina da UFJF – das 08h às 17h (Av. Eugênio do Nascimento, s/nº - Dom Bosco);

Atlética Medicina UFJF;

Atlética AUE Estácio (Estácio Juiz de Fora Av. Pres. João Goulart, 600 Cruzeiro do Sul - Sala da Atlética 1º andar);

Francisco Senra, 40/101 - Boa Vista;

Terreiro Filhos do Rei (Professor José Barata, 180 - Santos Dumont);

Sindicato dos Bancários (Rua Batista de Oliveira, 745 - Centro);

As Meninas (Rua Belmiro Braga, 171 - Passos);

OK Peças (Floriano Peixoto, 45 - Centro);

Belle Shop (Rua São João, 195 - Centro);

Studio MM (Rua Ari Barroso, 70 - São Bernardo).

Projeto Ser Luz

O projeto Ser Luz está arrecadando donativos para elaborar marmitas para famílias atingidas. Podem ser doados macarrão, marmitex, molho de tomate, água potável, talheres descartáveis e cobertores.

O ponto de coleta é na Rua Vitório Braga, 126B - Vitorino Braga ou no Vizu, que fica na Rua Moraes e Castro, 837 - São Mateus. O projeto também está recolhendo pix para comprar os donativos. A chave é 42.712.365/0001-99 CNPJ beneficiário: Projeto Ser Luz.

Coletivo 8M

O grupo recebe água potável, materiais de limpeza, itens de higiene, roupas de cama e roupas íntimas, colchões e cobertores, fraldas e ração para animais. As doações podem ser feitas no Sindicato dos Bancários (Rua Batista de Oliveira, 745).

Pontos por bairros

Benfica e adjacências

Igreja Missionária Ceifeiros da Última Chamada (Rua Pedro Garcia, 54) – alimentos, roupas, colchões, móveis e água mineral;

Ministério Profético Semente da Fé (Rua Martins Barbosa, 659) – donativos em geral.

Vila Ideal

Centro Comunitário do Bairro Vila Ideal (Rua Altivo Halfeld, 90) – colchões, cobertores, higiene, alimentos e limpeza.

Santa Cruz

Ponto de Arrecadação – Campanha com Vereadores (Rua Dr. Antônio Mourão Guimarães, 112) – roupas, cobertores e alimentos. Contato: (32) 99966-7288.

Novo Triunfo

Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua Prof. Mozart Teixeira Filho, 60) – roupas, alimentos não perecíveis, água mineral e higiene. Contatos: (32) 98855-9541 | (32) 98828-1136 | (32) 98810-3098.

Santa Luzia / Ipiranga

Igreja Menino Jesus de Praga – doações presenciais de materiais de limpeza.

Doação via PIX: 21606025005849.

Outros locais

Nossa Senhora Aparecida – Rua Orlando Riani, 218;

Manoel Honório – Rua Silvio Romero, 44;

Linhares – Rua Diva Garcia, 2.100 (Salão São Bartolomeu – Igreja Nossa Senhora Aparecida);

Marumbi – Rua Joaquim Marques Coimbra, 100 (Loja Pimenta Doce);

Progresso – Rua Antonieta Maximiniano Sampaio, 73 (Studio Brenda Palha);

Igreja Universal – Avenida Francisco Bernardino;

SOS Chuvas – Juiz de Fora (Sede da Casa da Gráfica - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 921 – Jardim Natal).

Ubá

Em Ubá, um dos pontos de arrecadação é a Guarda Civil Municipal (GCM), o endereço é R. Sete de Setembro - Centro. As doações são recebidas das 7h às 23h, e o local também funciona como ponto de apoio para as vítimas.

