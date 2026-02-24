Assine
TRAGÉDIA

Mortes e bairros ilhados: veja fotos da destruição em Juiz de Fora

Chuvas deixaram mortos, deslizamentos, desabamentos e ruas alagadas na cidade localizada na Zona da Mata de Minas Gerais

  • Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas
    Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas
  • De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora
    De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora
  • O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca
    O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca
  • O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)
    O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)
  • Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa
    Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa
  • No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos
    No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos
  • Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva
    Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva
  • Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando nas áreas mais afetadas e monitorando o risco de novos deslizamentos
    Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando nas áreas mais afetadas e monitorando o risco de novos deslizamentos
  • Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos
    Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos
  • A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias
    A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias
  • O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal
    O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal
  • A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra
    A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra
  • A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelas fortes chuvas
    A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelas fortes chuvas
