TRAGÉDIA
Mortes e bairros ilhados: veja fotos da destruição em Juiz de Fora
Chuvas deixaram mortos, deslizamentos, desabamentos e ruas alagadas na cidade localizada na Zona da Mata de Minas Gerais
Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24) Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando nas áreas mais afetadas e monitorando o risco de novos deslizamentos Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelas fortes chuvas Foto: Leonardo Costa/Tribuna de Minas