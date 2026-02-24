Prédios desabam após temporal em Ubá; vídeos mostram momento da queda

Vídeos feitos por moradores registram o momento em que dois prédios desabaram na manhã desta terça-feira (24/2), na Rua Cristiano Roças, no Centro de Ubá. As estruturas ficavam em lados opostos da rua e cederam após horas de chuva intensa que atingiu o município desde segunda-feira (23).

Um dos imóveis era ocupado pela loja Minas Rio Varejo. Do outro lado da via, funcionava uma concessionária de carros e na parte superior do prédio havia casas residenciais. Com a força da enxurrada, a rua foi aberta e o leito de um rio que passa sob a via ficou exposto, o que pode ter comprometido a base das construções.

Um morador gravou o momento exato em que um dos imóveis cede. Ouvem-se gritos e pedidos de ajuda enquanto a estrutura desmorona rapidamente. Outros vizinhos aparecem desesperados, correndo para se afastar, e uma nuvem de poeira toma conta da rua. Na hora do desabamento, moradores e voluntários atuavam na retirada da lama e dos destroços deixados pela enchente.

A Defesa Civil da cidade informou que ainda avalia as circunstâncias das quedas e não confirmou, até a publicação desta reportagem, se havia moradores no prédio que tinha residências no andar superior, nem registro oficial de feridos relacionados aos desabamentos.

Além dos danos estruturais e comerciais, as chuvas já deixaram ao menos quatro mortos na cidade desde o início da semana. As equipes seguem monitorando a área e orientando comerciantes e moradores da região central.

Destruição em Ubá

Em Ubá, o temporal provocou o desmoronamento de casas, alagamentos em diversos bairros, enxurradas, obstrução de via. Há ainda registro de vazamento de gás em uma das áreas atingidas, o que elevou o risco para moradores e equipes de resgate.

De acordo com a prefeitura, foram acumulados 124,2 milímetros de chuva em apenas seis horas. O volume intenso causou o extravasamento do Ribeirão Ubá, inundando a Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima (Beira-Rio) e as pontes da região ainda na noite de segunda-feira.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram carros “boiando” próximo à Ponte da Bandeira e veículos de uma concessionária sendo arrastados pela correnteza. Em um dos vídeos, um homem aparece segurando-se em um poste, com a água na altura dos ombros, para não ser levado pela enxurrada. Casas foram invadidas pela água e estabelecimentos comerciais ficaram destruídos.