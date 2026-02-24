Além de Juiz de Fora e Ubá, 7 outros municípios de MG estão em risco

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Além dos municípios de Ubá (MG) e Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, castigados pelas chuvas na madrugada desta terça-feira (24/02), outros sete municípios mineiros se encontram em risco e em alertas.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o pior deles é Santos Dumont (MG), também na Zona da Mata.

O risco alertado para Santos Dumont é alto para "movimentos de massa", que podem englobar deslizamentos de encostas, desabamentos de massas, queda ou rolamento de blocos e enxurradas de detritos.

Onde mais há nível alto de movimento de massas em MG?

O nível de alerta considerado alto é o mesmo vigente sobre Juiz de Fora e Ubá, municípios atingidos pelas chuvas desta quinzena de fevereiro.



O índice alto é considerado preocupante, mas abaixo do nível mais elevado de preocupação, que é o "muito alto".

Os outros municípios sob alertas "moderados" (o primeiro nível de alerta) na Zona da Mata são Ewbank da Câmara e Matias Barbosa, também com preocupações para movimentos de massas.

Lavras (MG), no Sul do estado, também se encontra sob alerta moderado de movimento de massas, bem como Ipatinga (MG), Rio Piracicaba (MG) e Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce.

O Cemaden tem 68 alertas ativos no Brasil, sendo que 19 deles estão em nível alto. Minas Gerais, com nove alertas, detém 13% dos avisos. Todos os estados do Sudeste têm municípios em alerta de chuvas.

Situação meteorológica em Minas Gerais e Brasil



Sinais de alerta e medidas de prevenção

