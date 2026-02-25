Chuvas em Juiz de Fora: deslizamento no Morro do Cristo matou três pessoas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deixou ao menos três mortos, um homem e duas mulheres, após a lama descer a encosta e atingir cerca de 20 imóveis na noite de segunda-feira (23/2). A tragédia faz parte do cenário de devastação provocado pelas chuvas que castigaram a cidade entre segunda e terça-feira (24/2).

Entre as vítimas, está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos. Resgatada com vida após passar cerca de 15 horas soterrada, com as pernas presas sob pedras, ela chegou a ser encaminhada para atendimento emergencial, mas morreu nesta quarta-feira (25/2). Jaqueline morava com a mãe, Neide, e o companheiro, ambos também morreram. Os corpos foram encontrados na Rua do Carmelo. As duas filhas da enfermeira estão desaparecidas.

Jaqueline trabalhava no Hospital Monte Sinai e morava próximo à escadaria do Morro do Cristo, uma das áreas mais atingidas pelos deslizamentos. Vizinhos relataram que ela permaneceu consciente por horas, pedindo socorro, até ser retirada dos escombros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá subiu para 40, conforme balanço divulgado no início da tarde desta quarta-feira.

Só em Juiz de Fora são 400 desalojados – pessoas que precisaram deixar suas casas e foram para residências de parentes ou amigos – e cerca de 3 mil desabrigados, que dependem de abrigos públicos. Outras 25 pessoas seguem desaparecidas.

Cerca de 20 imóveis foram afetados pela lama e por árvores arrancadas

A lama e as pedras também atingiram trechos das ruas Constantino Paleta, Olegário Maciel e Halfeld, na Região Central da cidade. Imagens feitas por moradores mostram o rastro de destruição, com casas cobertas por barro, árvores arrancadas e toras espalhadas pelas vias.

Juiz de Fora é a cidade da Zona da Mata mais afetada pelo temporal e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam em múltiplas frentes de busca e resgate enquanto moradores tentam recuperar o que restou de suas casas.