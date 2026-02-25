Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Chuvas em Juiz de Fora: deslizamento no Morro do Cristo matou três pessoas

Entre as vítimas, estão a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos, a mãe e o companheiro dela; duas filhas seguem desaparecidas

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
QU
Quéren Hapuque
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
QU
Quéren Hapuque
Repórter
25/02/2026 14:48

compartilhe

SIGA
x
O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos
Deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou um rastro de destruição ao atingir 20 imóveis crédito: Mateus Parreiras/EM/DA Press

O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, deixou ao menos três mortos, um homem e duas mulheres, após a lama descer a encosta e atingir cerca de 20 imóveis na noite de segunda-feira (23/2). A tragédia faz parte do cenário de devastação provocado pelas chuvas que castigaram a cidade entre segunda e terça-feira (24/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre as vítimas, está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos. Resgatada com vida após passar cerca de 15 horas soterrada, com as pernas presas sob pedras, ela chegou a ser encaminhada para atendimento emergencial, mas morreu nesta quarta-feira (25/2). Jaqueline morava com a mãe, Neide, e o companheiro, ambos também morreram. Os corpos foram encontrados na Rua do Carmelo. As duas filhas da enfermeira estão desaparecidas.

 

Leia Mais

Jaqueline trabalhava no Hospital Monte Sinai e morava próximo à escadaria do Morro do Cristo, uma das áreas mais atingidas pelos deslizamentos. Vizinhos relataram que ela permaneceu consciente por horas, pedindo socorro, até ser retirada dos escombros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá subiu para 40, conforme balanço divulgado no início da tarde desta quarta-feira.

Só em Juiz de Fora são 400 desalojados – pessoas que precisaram deixar suas casas e foram para residências de parentes ou amigos – e cerca de 3 mil desabrigados, que dependem de abrigos públicos. Outras 25 pessoas seguem desaparecidas.

Cerca de 20 imóveis foram afetados pela lama e por árvores arrancadas-Mateus Parreiras/EM/DA Press
Cerca de 20 imóveis foram afetados pela lama e por árvores arrancadas Mateus Parreiras/EM/DA Press
O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos-Mateus Parreiras/EM/DA Press
O deslizamento de terra no Morro do Cristo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora, deixou ao menos três mortos Mateus Parreiras/EM/DA Press
Vista aérea mostra a dimensão da área atingida no Bairro Paineiras-Mateus Parreiras/EM/DA Press
Vista aérea mostra a dimensão da área atingida no Bairro Paineiras Mateus Parreiras/EM/DA Press
Área foi isolada para garantir segurança durante as operações de resgate-Mateus Parreiras/EM/DA Press
Área foi isolada para garantir segurança durante as operações de resgate Mateus Parreiras/EM/DA Press
Estrutura de prédio cedeu com a força da terra que deslizou da encosta-Mateus Parreiras/EM/DA Press
Estrutura de prédio cedeu com a força da terra que deslizou da encosta Mateus Parreiras/EM/DA Press
Lama e pedras desceram a encosta do Morro do Cristo e atingem casas no Bairro Paineiras-Mateus Parreiras/EM/DA Press
Lama e pedras desceram a encosta do Morro do Cristo e atingem casas no Bairro Paineiras Mateus Parreiras/EM/DA Press
Entre as vítimas está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos-Mateus Parreiras/EM/DA Press
Entre as vítimas está a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos Mateus Parreiras/EM/DA Press

A lama e as pedras também atingiram trechos das ruas Constantino Paleta, Olegário Maciel e Halfeld, na Região Central da cidade. Imagens feitas por moradores mostram o rastro de destruição, com casas cobertas por barro, árvores arrancadas e toras espalhadas pelas vias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juiz de Fora é a cidade da Zona da Mata mais afetada pelo temporal e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam em múltiplas frentes de busca e resgate enquanto moradores tentam recuperar o que restou de suas casas.

Tópicos relacionados:

chuvas deslizamentos destruicao juiz-de-fora mortos tragedia zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay