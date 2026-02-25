Verba do PAC para contenção de encostas em Juiz de Fora está travada há quase um ano

FOLHAPRESS - A gestão da prefeita Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora (MG), tenta há quase um ano liberar R$ 21,6 milhões que foi autorizada a receber do governo federal para realizar obras de contenção de encostas na cidade. Por pendências documentais, porém, isso ainda não aconteceu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Quando encaminhou o projeto para ser aprovado, ainda em 2023, a prefeitura argumentou que "a instabilidade de encostas no município representa um sério risco para a segurança de pessoas, bens materiais e infraestrutura local, podendo causar danos significativos e até mesmo perda de vidas".
A iniciativa prevê três frentes de obras em contenção de encostas na cidade. Uma de R$ 3 milhões no bairro Cidade do Sol; outra, de R$ 6 milhões, no bairro Olavo e uma terceira, de R$ 16 milhões, na região de Graminha -para esta última o município se comprometeu a aportar R$ 5 milhões em recursos próprios.
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
Deslizamentos, alagamento e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
O público-alvo do projeto, disse a administração ao Ministério das Cidades, são 2.168 famílias. Metade delas mora em áreas de alto risco para desastres e outra metade, em locais classificados como zonas de risco muito alto.
O termo de compromisso foi assinado em julho de 2024 e previa a entrega de documentos até abril do ano passado. A papelada está desde então pendente de adequações, razão pela qual o edital não chegou a ser lançado.
A primeira alteração no documento foi solicitada em janeiro de 2025. O parecer pediu ajustes para que o plano estivesse compatível com um programa federal de gestão de riscos e desastres.
Em fevereiro do ano passado veio a primeira prorrogação: o Ministério das Cidades deu até outubro para o município encaminhar documentos complementares.
A história se repetiu em outubro, com a entrega prorrogada para novembro, e depois em dezembro, quando se estipulou o dia 30 daquele mês como o prazo final.
Na data-limite, por sua vez, o município solicitou ao Ministério das Cidades uma nova dilação de prazo. Pediu que pudesse entregar tudo até novembro de 2026. Argumentou que a medida seria necessária "devido à complexidade das obras e, consequentemente, da elaboração das peças técnicas necessárias".
A solicitação da prefeitura foi parcialmente atendida: o governo federal deu até 18 de março. Depois disso, disse à Folha o Ministério das Cidades, o cronograma ainda pode ser prorrogado por mais 30 dias.
Entre os documentos necessários a essa etapa estão o anteprojeto e o projeto básico da obra, o termo de referência do edital e uma declaração sobre a sustentabilidade do projeto.
Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24) Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando nas áreas mais afetadas e monitorando o risco de novos deslizamentos Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24) Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelas fortes chuvas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A última exigência por adequações no termo de referência veio em 6 de janeiro. A prefeitura encaminhou o material complementar, que começou a ser analisado na semana passada.