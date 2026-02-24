Dor inigualável, diz jovem que perdeu 5 parentes nas chuvas em Juiz de Fora
Cleiton é morador do Bairro Parque Burnier, local de Juiz de Fora mais atingido pela catástrofe. A maioria dos óbitos confirmados no local é de familiares dele
O estoquista Cleiton Ronan Garcia dos Reis, de 32 anos, desabafou em meio ao caos em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Ele perdeu cinco parentes na tragédia, e outros quatro estão desaparecidos.
Cleiton é morador do Bairro Parque Burnier, bairro de Juiz de Fora mais atingido pela catástrofe. Com sete óbitos confirmados e estimativa de 15 desaparecidos, o local segue sob caos, com familiares das vítimas comovidos acompanhando os resgates.
“A maioria das pessoas que estão nos escombros ou mortas são parentes. É uma dor inigualável que a gente sente. É uma dor sem precedentes que vem no peito da gente”, disse o jovem ao Estado de Minas.
Os familiares de Cleiton que morreram na tragédia são primos: Elizabeth Reis, de 36 anos; Kaleb Reis, de 12; Fabiana Garcia, de 34; Bernardo Garcia, de 9; e Luca Garcia, de 3.
O estoquista ainda torce para encontrar quatro parentes, incluindo sua irmã, Monique Samanta, de 34 anos, e o sobrinho, Jonas Micael, de 9. O primo Gustavo Garcia (22) e a tia Josiene Garcia (40) também estão entre os desaparecidos.
Bairro sob caos e lama
Em meio à chuva, o desabamento de um morro no Bairro Parque Burnier fez com que 12 casas ficassem aglomeradas e soterradas. Com tratores e caminhões, as autoridades trabalham no resgate das vítimas, contando com o apoio de moradores locais. Cleiton elogiou o “empenho” nos resgates e relatou que os trabalhos já duram mais de 12 horas.
Entre os sete óbitos confirmados no bairro, há pelo menos quatro crianças.