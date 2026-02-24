Assine
TRAGÉDIA

Dor inigualável, diz jovem que perdeu 5 parentes nas chuvas em Juiz de Fora

Cleiton é morador do Bairro Parque Burnier, local de Juiz de Fora mais atingido pela catástrofe. A maioria dos óbitos confirmados no local é de familiares dele

24/02/2026 20:11

Irmã e sobrinho de Cleiton estão entre os desaparecidos em Juiz de Fora
Irmã e sobrinho de Cleiton estão entre os desaparecidos em Juiz de Fora crédito: Bruno Barros/EM/D.A. Press

O estoquista Cleiton Ronan Garcia dos Reis, de 32 anos, desabafou em meio ao caos em Juiz de Fora, na Zona da Mata, após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Ele perdeu cinco parentes na tragédia, e outros quatro estão desaparecidos.

Cleiton é morador do Bairro Parque Burnier, bairro de Juiz de Fora mais atingido pela catástrofe. Com sete óbitos confirmados e estimativa de 15 desaparecidos, o local segue sob caos, com familiares das vítimas comovidos acompanhando os resgates.

“A maioria das pessoas que estão nos escombros ou mortas são parentes. É uma dor inigualável que a gente sente. É uma dor sem precedentes que vem no peito da gente”, disse o jovem ao Estado de Minas.

Os familiares de Cleiton que morreram na tragédia são primos: Elizabeth Reis, de 36 anos; Kaleb Reis, de 12; Fabiana Garcia, de 34; Bernardo Garcia, de 9; e Luca Garcia, de 3.

O estoquista ainda torce para encontrar quatro parentes, incluindo sua irmã, Monique Samanta, de 34 anos, e o sobrinho, Jonas Micael, de 9. O primo Gustavo Garcia (22) e a tia Josiene Garcia (40) também estão entre os desaparecidos.

Bairro sob caos e lama

Em meio à chuva, o desabamento de um morro no Bairro Parque Burnier fez com que 12 casas ficassem aglomeradas e soterradas. Com tratores e caminhões, as autoridades trabalham no resgate das vítimas, contando com o apoio de moradores locais. Cleiton elogiou o “empenho” nos resgates e relatou que os trabalhos já duram mais de 12 horas.

Entre os sete óbitos confirmados no bairro, há pelo menos quatro crianças.

