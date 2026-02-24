Bairro mais atingido em Juiz de Fora ainda tem caos, lama e desaparecidos
Parque Burnier tem sete óbitos confirmados e diversos desaparecidos
Na zona Leste de Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata mineira, o Bairro Parque Burnier foi o principal atingido pela forte chuva que assolou a região. Com sete mortes confirmadas, o local permanece sob o caos.
Conforme o major Demétrius Bastos Goulart, subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros de Juiz de Fora, a estimativa é que 15 moradores do bairro seguem desaparecidos. Dez vítimas foram resgatadas nesta terça-feira (24/2).
Em meio à chuva, o desabamento de um morro no Parque Burnier fez com que doze casas ficassem aglomeradas e soterradas. Com tratores e caminhões, as autoridades trabalham no resgate das vítimas, contando com o apoio de moradores locais.
Entre os sete óbitos confirmados no bairro, há pelo menos uma criança, de 10 anos.
Chuvas na Zona da Mata
A tragédia já deixou 29 mortos confirmados, 22 em Juiz de Fora e sete em Ubá. Em Juiz de fora há mais de 3 mil pessoas desabrigadas.
A forte chuva atingiu a região entre a noite de segunda-feira (23/2) e a madrugada de terça (24/2), com mais de 200 mm contabilizados em algumas regiões antes da meia-noite.