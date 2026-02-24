Chuva em Juiz de Fora: aluno e tutora da UFJF estão entre os mortos

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou uma nota de pesar sobre o estudante do Colégio de Aplicação João XXIII, Bernardo Lopes, e a tutora do Centro de Educação a Distância (Cead), Carla Teixeira, vitimados em decorrência das chuvas que castigaram a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite dessa segunda-feira (23/2). No boletim divulgado às 17h desta terça-feira, 21 pessoas morreram e 37 pessoas estão desaparecidas.

Tanto o Colégio de Aplicação João XXIII quanto o Cead são vinculados à UFJF. No texto, a faculdade presta solidariedade aos amigos, colegas e familiares das vítimas.

“É com profundo pesar que a UFJF comunica o falecimento do estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, Bernardo Lopes Dutra, e da tutora do Centro de Educação a Distância (Cead-UFJF), Carla Teixeira. Todos na Instituição estão profundamente abalados com essas perdas tão dolorosas. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, colegas e amigos das vítimas”, afirma a nota.

Ainda segundo a nota, a mãe e a irmã do Bernardo sofreram escoriações e estão em atendimento hospitalar em processo de recuperação.

Leia Mais Imagens aéreas mostram destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

O diretor do Colégio de Aplicação João XXIII, Felipe Bastos, fala sobre a perda irreparável que abala profundamente a escola e a comunidade. “Estamos prestando todo o apoio possível à família e organizando o acolhimento necessário aos nossos estudantes e profissionais”.

O Cead-UFJF lamentou a perda da tutora, expressou condolências e desejou conforto aos entes da Carla Teixeira.

“Carla foi uma excelente profissional, dedicada e comprometida com a formação dos cursistas, sendo muito querida por colegas e alunos. Sua alegria, generosidade e alto astral marcaram profundamente todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar ao seu lado”, manifesta a coordenadora do curso de especialização em mídias em educação, Janaina Nunes.

Nos comentários da postagem feita no Instagram, professores e alunos prestam solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“Um menino de muita vivacidade, de muita energia e alegria…Meus sentimentos aos familiares e aos amigos de Bernardo e Carla”, aponta internauta em um dos comentários.

Outro homenageia a tutora, com palavras de afeto: “Tia Carlinha, a melhor tia que podia ter”, finaliza.

Caos em Juiz de Fora

Coveu forte em Juiz de Fora na noite dessa segunda-feira (23/2). Diversas vias ficaram alagadas. Na noite do último domingo (22/2), um temporal também deixou várias ruas da cidade alagadas. Na ocasião, foram registradas 36 ocorrências pela Defesa Civil, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos.

Conforme divulgou a Defesa Civil no fim da manhã desta segunda-feira, o mês de fevereiro já se configura como o mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Foram registrados 460,4 milímetros de chuva no município até as 10h. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, quando o acumulado atingiu 456 milímetros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos