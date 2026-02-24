Chuva em Juiz de Fora: aluno e tutora da UFJF estão entre os mortos
O temporal que caiu na noite dessa segunda-feira (23/2) resultou em 21 mortes na cidade mineira
compartilheSIGA
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou uma nota de pesar sobre o estudante do Colégio de Aplicação João XXIII, Bernardo Lopes, e a tutora do Centro de Educação a Distância (Cead), Carla Teixeira, vitimados em decorrência das chuvas que castigaram a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite dessa segunda-feira (23/2). No boletim divulgado às 17h desta terça-feira, 21 pessoas morreram e 37 pessoas estão desaparecidas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Tanto o Colégio de Aplicação João XXIII quanto o Cead são vinculados à UFJF. No texto, a faculdade presta solidariedade aos amigos, colegas e familiares das vítimas.
Leia Mais
“É com profundo pesar que a UFJF comunica o falecimento do estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII, Bernardo Lopes Dutra, e da tutora do Centro de Educação a Distância (Cead-UFJF), Carla Teixeira. Todos na Instituição estão profundamente abalados com essas perdas tão dolorosas. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, colegas e amigos das vítimas”, afirma a nota.
Ainda segundo a nota, a mãe e a irmã do Bernardo sofreram escoriações e estão em atendimento hospitalar em processo de recuperação.
O diretor do Colégio de Aplicação João XXIII, Felipe Bastos, fala sobre a perda irreparável que abala profundamente a escola e a comunidade. “Estamos prestando todo o apoio possível à família e organizando o acolhimento necessário aos nossos estudantes e profissionais”.
O Cead-UFJF lamentou a perda da tutora, expressou condolências e desejou conforto aos entes da Carla Teixeira.
“Carla foi uma excelente profissional, dedicada e comprometida com a formação dos cursistas, sendo muito querida por colegas e alunos. Sua alegria, generosidade e alto astral marcaram profundamente todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar ao seu lado”, manifesta a coordenadora do curso de especialização em mídias em educação, Janaina Nunes.
- Zema e Simões vão a Juiz de Fora após desastres por chuvas
- Com chuva e sem transporte público, preço de corrida de app dispara em JF
- Chuvas em Juiz de Fora: entenda fenômeno que causou tragédia
Nos comentários da postagem feita no Instagram, professores e alunos prestam solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.
“Um menino de muita vivacidade, de muita energia e alegria…Meus sentimentos aos familiares e aos amigos de Bernardo e Carla”, aponta internauta em um dos comentários.
Outro homenageia a tutora, com palavras de afeto: “Tia Carlinha, a melhor tia que podia ter”, finaliza.
Caos em Juiz de Fora
Coveu forte em Juiz de Fora na noite dessa segunda-feira (23/2). Diversas vias ficaram alagadas. Na noite do último domingo (22/2), um temporal também deixou várias ruas da cidade alagadas. Na ocasião, foram registradas 36 ocorrências pela Defesa Civil, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos.
Conforme divulgou a Defesa Civil no fim da manhã desta segunda-feira, o mês de fevereiro já se configura como o mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Foram registrados 460,4 milímetros de chuva no município até as 10h. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, quando o acumulado atingiu 456 milímetros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos