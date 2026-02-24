Chuvas em Juiz de Fora: entenda fenômeno que causou tragédia

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A forte chuva que atingiu a Zona da Mata mineira entre segunda-feira (23/2) e hoje (24/2) deixou aos menos 23 mortos e um rastro de destruição em Juiz de Fora, Ubá e outras cidades da região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas, a estação automática registrou 138,6mm, o equivalente a 81,3% da média histórica para fevereiro, que é de 170,3mm. O acumulado de fevereiro até esta terça-feira é de 589,6mm.

Ainda de acordo com o Inmet, o total acumulado no mês até a manhã desta terça-feira (24/2) é de 589,6mm na estação automática. A meteorologista Anete Fernandes explica que a persistência das chuvas desde o dia 18 e o grande volume acumulado nos últimos dias favoreceram para o extravasamento dos rios e deslizamentos de encostas, visto que o solo já estava saturado e os rios com volume alto.

Ainda nesta manhã, o Inmet emitiu alerta vermelho de acumulado de chuva para Juiz de Fora e outras 364 cidades mineiras para os próximos dias, em especial para a Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Segundo Anete Fernandes, isso acontece devido à presença de uma baixa pressão no litoral que mantém o canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

“Além disso, a circulação dos ventos em altos níveis da atmosfera mantém condições favoráveis para chuvas em todo estado de Minas Gerais. Esta condição persiste até sexta-feira (27/2). Melhora no Centro-Sul e Oeste do estado no sábado (28/2), mas continua na faixa norte e no leste no fim de semana”, diz a meteorologista do Inmet.

Alerta vermelho

O Inmet emitiu alerta vermelho para 365 cidades mineiras nas seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o aviso, é esperado chuva acima de 100mm/dia. Para as áreas afetadas, há riscos grandes de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.