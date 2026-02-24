Assine
CAOS EM MINAS

Chuvas em Juiz de Fora: entenda fenômeno que causou tragédia

Dados do Inmet mostram que volume de chuvas bateu recorde histórico na cidade da Zona da Mata mineira, alcançando 589,6mm no acumulado de fevereiro

24/02/2026 15:16

Ruas em Juiz de Fora tomadas pela lama, edificações desabadas na Zona da Mata trazem ainda mais preocupações a municípios sob alerta
Ruas em Juiz de Fora tomadas pela lama e previsão é de que chuvas persistem na região pelo menos até a próxima sexta-feira (27/2) crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

A forte chuva que atingiu a Zona da Mata mineira entre segunda-feira (23/2) e hoje (24/2) deixou aos menos 23 mortos e um rastro de destruição em Juiz de Fora, Ubá e outras cidades da região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas, a estação automática registrou 138,6mm, o equivalente a 81,3% da média histórica para fevereiro, que é de 170,3mm. O acumulado de fevereiro até esta terça-feira é de 589,6mm.

Ainda de acordo com o Inmet, o total acumulado no mês até a manhã desta terça-feira (24/2) é de 589,6mm na estação automática. A meteorologista Anete Fernandes explica que a  persistência das chuvas desde o dia 18 e o grande volume acumulado nos últimos dias favoreceram para o extravasamento dos rios e deslizamentos de encostas, visto que o solo já estava saturado e os rios com volume alto.

Ainda nesta manhã, o Inmet emitiu alerta vermelho de acumulado de chuva para Juiz de Fora e outras 364 cidades mineiras para os próximos dias, em especial para a Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Segundo Anete Fernandes, isso acontece devido à presença de uma baixa pressão no litoral que mantém o canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

“Além disso, a circulação dos ventos em altos níveis da atmosfera mantém condições favoráveis para chuvas em todo estado de Minas Gerais. Esta condição persiste até sexta-feira (27/2). Melhora no Centro-Sul e Oeste do estado no sábado (28/2), mas continua na faixa norte e no leste no fim de semana”, diz a meteorologista do Inmet.

Alerta vermelho

O Inmet emitiu alerta vermelho para 365 cidades mineiras nas seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte. 

Segundo o aviso, é esperado chuva acima de 100mm/dia. Para as áreas afetadas, há riscos grandes de  alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 

