Chuva persistente atinge BH e volume passa de 65 mm na Região Centro-Sul

A chuva voltou a ganhar força em Belo Horizonte nesta terça-feira (24/2) e já acumula volumes significativos em diferentes regiões da capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os maiores índices foram registrados na Região Centro-Sul, onde o acumulado ultrapassou 65 milímetros nas últimas horas. A previsão indica que o tempo seguirá instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento até a próxima sexta-feira (27/2).

Segundo o instituto, a estação meteorológica do Bairro Santo Agostinho marcou 65,2 mm até a última atualização. Já na Pampulha, o acumulado chegou a 42,2 mm. Embora a chuva atinja praticamente toda a cidade, o Inmet destaca que ela não ocorre de maneira uniforme. “Ela é variável. Ainda que chova em toda a capital, não chove do mesmo jeito em todos os pontos”, informou o órgão.

Dados de outras estações

Além das estações do Inmet, medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam acumulados elevados em outras áreas. No Jaraguá, Região da Pampulha, foram registrados 50,4 mm nas últimas 12 horas. Também na Pampulha, em um ponto diferente da estação do Inmet, o volume chegou a 53,7 mm. Já no Taquaril, Região Leste, o acumulado foi de 68,3 mm, um dos maiores índices no período. Na Avenida Silva Lobo, que atravessa os bairros Nova Granada, Calafate e Alto Barroca, na Região Oeste, a marca foi de 36,8 mm.

Previsão para os próximos dias

A condição atmosférica permanece favorável à ocorrência de chuvas persistentes até sexta-feira (27/2). Isso não significa que todos os dias terão o mesmo volume registrado nesta terça (24/2), mas o cenário deve continuar com céu encoberto e possibilidade de precipitações ao longo do dia.

A temperatura, segundo o Inmet, dependerá da nebulosidade. Em momentos de mormaço ou abertura de sol, os termômetros podem subir. Caso contrário, a tendência é de temperaturas mais amenas, controladas pela presença constante de nuvens.

Informações sobre possíveis alagamentos ou deslizamentos devem ser consultadas junto à Defesa Civil. O Inmet reforça que seu monitoramento se restringe às condições meteorológicas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima