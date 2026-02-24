Assine
IMPRESSIONANTE

Vídeo: caixões são arrastados por correnteza durante enchente em Ubá

Temporal transformou ruas em rios, provocou mortes, destruição e destruição na cidade

Quéren Hapuque
24/02/2026 14:06

No vídeo é possível ver os caixões flutuando na enxurrada
No vídeo é possível ver os caixões flutuando na enxurrada crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vídeos gravados por moradores de Ubá (MG), na Zona da Mata, mostram caixões sendo levados pela força da água durante o temporal que atingiu a cidade na madrugada desta terça-feira (24/2). As imagens circularam nas redes sociais e dão a dimensão do estrago provocado pelo temporal.

Nas gravações, ruas da região central e de bairros próximos aparecem tomadas por uma enxurrada de água barrenta. A correnteza arrasta móveis, galhos de árvores, lixo e objetos diversos. Caixões também são vistos boiando e sendo carregados pela força da água, cena que chocou moradores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos sete pessoas morreram em Ubá em decorrência das chuvas. O município, que tem pouco mais de 100 mil habitantes, registra desmoronamentos, imóveis alagados, vias interditadas e famílias desalojadas. Equipes de resgate atuam desde a madrugada em ocorrências de salvamento e apoio às vítimas. 

Ao todo, já foram registradas 18 ocorrências, incluindo salvamentos e resgates em áreas de risco. A cidade vive um cenário de destruição desde a noite de segunda-feira (23/2), quando um volume extremo de chuva provocou enchentes, deslizamentos e colapso de estruturas. Dois prédios desabaram.

  

A Defesa Civil orienta que moradores evitem áreas alagadas, não tentem atravessar enxurradas e fiquem atentos a sinais de deslizamentos, como rachaduras em paredes e estalos em estruturas. A previsão indica possibilidade de novas pancadas de chuva, o que mantém o alerta em diversas cidades da Zona da Mata.

