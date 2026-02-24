Com chuva e sem transporte público, preço de corrida de app dispara em JF

Moradores de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, relataram preços exorbitantes nas corridas de carro por aplicativo na cidade nesta terça-feira (24/2). O aumento aconteceu pela alta procura por corridas, uma vez que o transporte público da cidade foi suspenso devido aos estragos causados pelas chuvas dessa segunda-feira (23/2).

Vários ônibus ficaram presos em alagamentos e alguns apresentaram defeitos após a enchente, o que comprometeu a circulação da frota. Com isso, o preço das corridas por aplicativo disparou. A cozinheira Carla Aparecida, pagou R$ 137,87 em um corrida do Bairro Santa Cruz até o Bairro Santa Luzia (28,74 km).

Carla disse que sempre faz esse trajeto de ônibus para ir trabalhar, pela linha 751, e o trajeto dura por volta de 1h30. Disse também que não tem o costume de pedir carros por aplicativo, mas que, com os ônibus suspensos, sua filha chamou um carro pela Uber para que ela pudesse ir trabalhar. Carla disse que achou o preço um “absurdo”.

Vanessa Ruffato, técnica em enfermagem, trabalha com Carla na Casa São Camilo de Lelis, uma instituição filantrópica que acolhe pessoas em situação de rua, e relatou que teve o mesmo problema para chegar ao trabalho. Utilizando o app 99, Vanessa pagou R$100,46 para ir do Bairro Milho Branco até o Santa Luzia (20,1 km).

Além do valor alto, Vanessa relatou que demorou cerca de 30 minutos para encontrar um motorista. Além disso, o aplicativo indicou que a corrida custaria cerca de R$ 60,00, mas, segundo Vanessa, o valor aumentou devido ao tempo de duração do percurso.

Segundo Vanessa, o trajeto que, de carro, costuma demorar cerca de 25 minutos, durou quase uma hora. Ao longo do caminho, muitas ruas estavam bloqueadas e o motorista teve que realizar desvios, aumentando o tempo da viagem. “Achei o preço abusivo. É uma falta de solidariedade aproveitar dessa situação de calamidade para aumentar as tarifas.”, disse Vanessa.

A Uber e a 99 foram procuradas pela reportagem do Estado de Minas, mas as empresas não responderam até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Transporte público suspenso

Não há previsão para a normalização do transporte público de Juiz de Fora. Segundo a prefeitura, há dificuldades no trânsito devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Em nota, o município informou a suspensão das aulas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários.

Na madrugada desta terça-feira (24/2), a prefeitura também decretou estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, em razão do volume recorde de chuvas. Na noite de segunda-feira (23/2), casas desabaram e moradores ficaram soterrados. Diversas vias ficaram alagadas. Dezesseis pessoas morreram. O número de desabrigados e desalojados não foi divulgado.

