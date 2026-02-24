Assine
ESTADO DE EMERGÊNCIA

Chuva na Zona da Mata: Força Nacional do SUS vai para Juiz de Fora

O apoio do programa, que atua para responder rapidamente a situações emergenciais, foi anunciado por Lula nesta terça-feira

24/02/2026 15:58 - atualizado em 24/02/2026 16:07

Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

Uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), programa que atua para responder rapidamente a situações emergenciais que afetam a saúde da população, está a caminho de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (24/2). Juiz de Fora e outros municípios da região estão sendo atingidos por chuvas fortes. 

“A FN-SUS contribui com o território afetado por meio de orientações técnicas, ações de busca ativa, monitoramento de pacientes, atendimentos, liberação de medicamentos e apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde local”, informa o Ministério da Saúde. 

O presidente Lula também informou por meio de publicação no X, antigo Twitter, que a Defesa Civil Nacional enviou profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e está em permanente contato com a Defesa Civil mineira.  

Além disso, uma missão liderada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Midr) vai acompanhar in loco ações de socorro, assistência às famílias afetadas e apoio ao restabelecimento de serviços essenciais em Goianá, a cerca de 40 km de Juiz de Fora, nesta terça-feira.  

Estarão presentes o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e representantes dos ministérios da Saúde, Minas e Energia e da Casa Civil.  

Na manhã desta terça-feira (24/2), o Midr reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, que até o momento registrou 18 mortes causadas pela chuva. “A prioridade do Governo Federal é acelerar o atendimento às vítimas, garantir ajuda humanitária e assegurar proteção à população em situação de maior vulnerabilidade”, informou o Executivo federal.  

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de arrecadação

  • Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
  • Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
  • Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
  • Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
  • Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro

O que doar com prioridade

  • Água mineral e leite em pó;
  • Fraldas infantis e geriátricas;
  • Absorventes e sabonetes;
  • Colchões e cobertores em bom estado

Mortes confirmadas

Até a tarde desta terça-feira (24/2), foram confirmadas 18 mortes em Juiz de Fora. De acordo com o Executivo municipal, 15 das vítimas foram encontradas nos seguintes locais:

  • Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
  • Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
  • Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
  • Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
  • Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
  • Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
  • Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa;
  • Uma na Rua natalino José de Paula, no Bairro JK.

