Juiz de Fora: Cemig desmente que haverá interrupção geral de energia

A Cemig desmente uma mensagem falsa que circula nas redes sociais sobre um suposto corte geral de energia, nesta terça-feira (24/2), em Juiz de Fora (MG), Zona da Mata. Segundo a empresa, há interrupções de energia em diferentes bairros da cidade e a companhia segue atuando com força total depois do temporal que atingiu a região.

“Devido à intensidade da chuva, foram registradas quedas de árvores e objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos, além de quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos. Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento e, nesta manhã, a empresa atua com todas as equipes em campo nos reparos necessários”, diz a empresa, em nota.

Ainda de acordo com a companhia, há dificuldades de acesso em alguns locais por causa de alagamentos e desabamentos de estruturas. As regiões mais afetadas são: Centro, Mirante de São Bernardo, Araci, Bairro JK (Parque Burnier), Vila Alpina, Linhares, Três Moinhos, Bandeirantes, Retiro e Jardim Esperança.

A empresa informa que conta com engenheiros, técnicos e eletricistas que vão trabalhar, de forma ininterrupta, para o restabelecimento total do sistema o mais breve possível.

Mortes e destruição

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora subiu para 16, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até o início da manhã desta terça-feira (24/2), a prefeitura do município havia contabilizado 14 mortes.

O executivo informou na manhã de hoje que atua em conjunto com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros e manifestou pesar pelas vítimas. O município decretou estado de calamidade por seis meses e luto por três dias.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de arrecadação

Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro

O que doar com prioridade