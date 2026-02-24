Zema e Simões vão a Juiz de Fora após desastres por chuvas

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Mateus Simões (PSD) vão visitar Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, depois do temporal que atingiu a cidade e deixou dezenas de mortes, na noite dessa segunda-feira (23/2). O secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, também segue para a cidade mineira nesta terça.

Em coletiva de imprensa, o vice-governador comentou a tragédia nas cidades da região atingidas por chuvas fortes. “Foi uma madrugada muito difícil. Até meia-noite, algumas regiões já tinham alcançado 200 mm de chuva. A situação é dramática e eu tô indo para Juiz de Fora nesse momento pra gente poder continuar mobilizando”, afirmou.

Simões pediu que a população tenha muito cuidado na região, principalmente com crianças, e afirmou que as escolas estão disponíveis para abrigo. “Saiam imediatamente das áreas de encostas ou das áreas de risco. Não é hora de estar na enxurrada, pode haver buracos e bueiros abertos nesse momento que são capazes de matar as pessoas que transitam em ruas que estão alagadas”, aconselhou o vice.

Ainda segundo o governante, o SOS Águas está recebendo doações em dinheiro para ajudar as famílias na reconstrução. Outras doações de alimentos, água potável e cobertores, por exemplo, podem ser feitas em pontos da Prefeitura de Juiz de Fora, Diretório Central dos Estudantes da UFJF, Projeto Ser Luz e Coletivo 8M.

Ainda à imprensa, Simões disse que ajudas de outros estados são bem-vindas e afirmou que está com “todas as forças do Estado mobilizadas na Zona da Mata” e que, a partir de quarta-feira (25/2), serão tomadas providências de cuidado com as vítimas. “Temos a questão do cuidado com as vítimas, cuidado com as famílias daqueles que perderam seus entes queridos, mas também cuidado com os sobreviventes que perderam suas casas. E para isso, nós vamos sim precisar de toda a ajuda possível”, afirmou.



Atuação federal

Em nota oficial, o Governo Federal afirmou que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu já nas primeiras horas da manhã o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, que será publicado no Diário Oficial ainda hoje. Conforme comunicado, oito técnicos especialistas da Defesa Civil Nacional foram enviados para “acelerar as ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas cidades atingidas”.

Ainda segundo o governo, a prioridade da Defesa Civil Nacional é prestar socorro à população afetada. O órgão também atua na orientação de etapas de reconhecimento federal e de resposta ao desastre nos demais municípios atingidos.

Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Governo do Brasil está mobilizado para o auxílio da população “com agilidade e força” e manifestou pêsames às pessoas que perderam lares e entes queridos.