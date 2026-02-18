Zema confirma presença em ato de Nikolas contra Lula, Moraes e Toffoli

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) confirmou presença em uma manifestação convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Convocada para às 14h do dia 1º de março, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a manifestação foi marcada depois de uma reunião do STF que retirou Toffoli da relatoria do Caso Master. A Corte está sob pressão em meio a acusações de envolvimento de magistrados com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O movimento é chamado de “Acorda, Brasil”, mesmo nome do ato organizado por Nikolas em Brasília (DF), após caminhada de 250 km que partiu de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O parlamentar também convocou apoiadores para atos “em todo o Brasil”, mas novos endereços ainda não foram divulgados.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Zema afirmou que o STF “se transformou em um balcão de negócios”, com ministros que “se julgam intocáveis” e que agem por interesse próprio. Ele criticou a criação de um código de ética e a concessão de benefícios recebidos por ministros.



“O STF precisar de um código de ética é a mesma coisa que o Papa precisar de um caderninho de religião. Eu sou uma pessoa que, durante 30 anos, para ter uma condição boa, ralei. Abri lojas em mais de 470 cidades, rodei mais de 2 milhões de quilômetros, e agora eu tô vendo lá um ministro querendo ganhar mais do que eu em 30 anos fazendo um contrato para a mulher e para o irmão. Será que isso tá certo?”, questionou.

O governante estadual também disse admirar o deputado: “Estarei lá com o Nikolas. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, com quem tenho uma proximidade, e vai ter um futuro político brilhante”, afirmou.

Dias Toffoli foi afastado da relatoria depois de ser alvo de um pedido da Polícia Federal (PF) pela suspeição na relatoria do caso do Banco Master. Assim que divulgada as menções de Toffoli por Vorcaro, Nikolas pressionou pelo impeachment do magistrado. “Inacreditável como todo mundo está vendo os escândalos do Master, menos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já passou da hora de abrir o impeachment do Toffoli. Acorda, Senado!”, afirmou nas redes sociais.

Na última semana, Zema sugeriu que, caso as acusações de envolvimento de Toffoli tivessem acontecido em um país como o Japão, o ministro “já teria se suicidado”. “Se fosse em qualquer outro país sério, já estaria preso. Em um país menos sério, sofreria no mínimo um impeachment”, escreveu em post nas redes sociais. Apesar de não citar o nome de Toffoli, o vídeo postado pelo governador mostra uma foto do ministro ao lado de imagem do banqueiro Vorcaro.

