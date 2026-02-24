Mortes causadas pela chuva em Minas supera o número do período anterior
Número de óbitos em decorrência das chuvas entre o ano passado e este é 30% maior em Minas Gerais; cidades da Zona da Mata somam 23 mortes
compartilheSIGA
O número de mortes registradas no atual período chuvoso de Minas Gerais supera o do período anterior. Com as mortes registradas em Juiz de Fora e Ubá, ambas na Zona da Mata, o estado contabiliza 34 mortes na temporada de chuvas de 2025-2026, conforme a última atualização das forças de segurança levantada na manhã desta terça-feira (24/2). Até o dia 24 de fevereiro do ano passado, Minas teve 26 mortes – 11 a menos do que no período anterior, uma diferença de 30%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A chuva histórica em Juiz de Fora, de 460,4 milímetros (mm), resultou em 16 mortes, conforme último balanço divulgado, somente nas últimas 24 horas – de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, as vítimas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos em diferentes locais do município. Já em Ubá, na mesma região, que registrou 124,2 mm de chuva, sete pessoas também morreram soterradas. As duas cidades enfrentam temporais desde ontem.
Outras mortes
De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, outras 11 mortes foram registradas nas cidades de Sabará, São Thomé das Letras, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, João Pinheiro, Eugenópolis e Muriaé.
- 1ª - Luigi de Jesus Aurichio de 5 anos, soterrado após um muro desabar sobre a casa onde morava, em Sabará, na Grande BH
- 2ª - Ana Paula Oliveira, de 30 anos, morreu depois de ser atingida por um raio enquanto usava uma tirolesa em São Thomé das Letras, no Sul de Minas
- 3ª - João Miguel, de 7 anos, foi arrastado pela enxurrada enquanto brincava durante um temporal, em Pouso Alegre, no Sul de Minas
- 4ª - Homem de 50 anos levado pela correnteza de uma enchente no dia 26 de janeiro, em Pião, distrito de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas
- 5ª - Idoso não identificado, de 63 anos, levado pela correnteza de um rio depois de tentar atravessar o curso d'água a cavalo
- 6ª - Homem não identificado morreu soterrado em um deslizamento que atingiu a casa em Muriaé, na Zona da Mata
- 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Quatro pessoas de uma mesma família foram atingidas por um deslizamento na Comunidade do Prata, no município de Eugenópolis
- 11ª - Homem de 35 anos morreu ao cair de uma cachoeira enquanto fazia rapel na Serra do Cipó, em Santana de Riacho
Cidades em situação de emergência
O número de cidades afetadas pelas chuvas em Minas, segundo o boletim da Defesa Civil do estado, chega a 169. Dessas, 97 decretaram situação de emergência. Até o dia 24 de fevereiro do ano passado, o quantitativo era de 168.
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há cinco mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 633. No mesmo período de 2025, havia 7.921 desalojados e 1.185 desabrigados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Defesa Civil estadual também já distribuiu 477 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 483 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 133 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 473 colchões; 11 lonas; 1 mil cestas básicas e 540 telhas.