Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA

O impressionante flagrante da queda de prédio em Ubá

Câmera de segurança flagra o momento em que prédio desaba enquanto moradores caminhavam pela rua; a cidade mineira está devastada devido à fortes chuvas

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
24/02/2026 18:06 - atualizado em 24/02/2026 18:10

compartilhe

SIGA
x
Momento em que um prédio desaba em Ubá, Região da Zona da Mata
Momento em que um prédio desaba em Ubá, Zona da Mata crédito: Câmera de vigilância/Reprodução

O vídeo gravado por uma câmera de vigilância registrou o momento exato em que um pequeno prédio desabou na Avenida Cristiano Roças, no Centro de Ubá, cidade da Zona da Mata mineira. Durante a queda do edifício muitas pessoas caminhavam nas redondezas e várias delas foram atingidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Outros imóveis desabaram na cidade. Entre eles, um segundo prédio na Avenida Cristiano Roças e uma residência na Rua da Harmonia na manhã desta terça-feira (24/2). As estruturas dos prédios da avenida ficavam em lados opostos da via e cederam após horas de chuva intensa que atingiu o município desde segunda-feira (23/2).

Em nota, a prefeitura da cidade informou que a chuva extrema provocou a maior inundação dos últimos anos, com 170 mm de chuva em poucas horas e o Rio Ubá atingindo 7,82 m. O município decretou estado de calamidade pública, e até o momento há seis mortes confirmados e duas pessoas desaparecidas (dados preliminares).

Ainda segundo a prefeitura, equipes da segurança pública estão mobilizadas em ações de resgate, assistência às famílias atingidas, limpeza urbana e restabelecimento dos serviços essenciais. Alguns serviços estão instáveis: UBSs funcionam apenas para urgências, o abastecimento de água, o transporte coletivo e as aulas estão suspensos.

Leia Mais

Pontes destruídas e interdições

Três pontes foram danificadas:

  • Ponte Major Siqueira (Avenida Cristiano Roças);

  • Ponte da Rua dos Viajantes (Centro);

  • Ponte da Rua Nossa Senhora Aparecida (Bairro Industrial).

Outras estruturas foram interditadas preventivamente para avaliação técnica e segurança da população. Ainda não há balanço sobre o número de desabrigados e desalojados, nem confirmação oficial sobre possíveis comunidades isoladas. 

Cidade em emergência

Imagens que circulam nas redes sociais mostram carros sendo arrastados pela correnteza e veículos boiando próximo à Ponte da Bandeira. Em um dos vídeos, um homem aparece segurando-se em um poste, com a água na altura dos ombros, para não ser levado pela enxurrada. 

Casas foram invadidas pela água, comércios ficaram destruídos e vias permanecem obstruídas por lama e destroços. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e da administração municipal seguem mobilizadas no resgate de vítimas, no monitoramento de áreas de risco e no levantamento dos danos. 

Como ajudar

A sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (antigo Fórum Cultural), na Praça São Januário, foi transformada em ponto de apoio às famílias desabrigadas e local de arrecadação de donativos.

As autoridades orientam que a população evite sair de casa, salvo em caso de necessidade, e acione o 193 (Bombeiros) ou o 199 (Defesa Civil) em situações de emergência. A previsão indica possibilidade de mais chuvas nas próximas horas, o que mantém o alerta máximo no município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

chuva juiz-de-fora uba zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay