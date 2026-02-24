O impressionante flagrante da queda de prédio em Ubá

O vídeo gravado por uma câmera de vigilância registrou o momento exato em que um pequeno prédio desabou na Avenida Cristiano Roças, no Centro de Ubá, cidade da Zona da Mata mineira. Durante a queda do edifício muitas pessoas caminhavam nas redondezas e várias delas foram atingidas.

Outros imóveis desabaram na cidade. Entre eles, um segundo prédio na Avenida Cristiano Roças e uma residência na Rua da Harmonia na manhã desta terça-feira (24/2). As estruturas dos prédios da avenida ficavam em lados opostos da via e cederam após horas de chuva intensa que atingiu o município desde segunda-feira (23/2).

Em nota, a prefeitura da cidade informou que a chuva extrema provocou a maior inundação dos últimos anos, com 170 mm de chuva em poucas horas e o Rio Ubá atingindo 7,82 m. O município decretou estado de calamidade pública, e até o momento há seis mortes confirmados e duas pessoas desaparecidas (dados preliminares).

Ainda segundo a prefeitura, equipes da segurança pública estão mobilizadas em ações de resgate, assistência às famílias atingidas, limpeza urbana e restabelecimento dos serviços essenciais. Alguns serviços estão instáveis: UBSs funcionam apenas para urgências, o abastecimento de água, o transporte coletivo e as aulas estão suspensos.



Pontes destruídas e interdições

Três pontes foram danificadas:

Ponte Major Siqueira (Avenida Cristiano Roças);

Ponte da Rua dos Viajantes (Centro);

Ponte da Rua Nossa Senhora Aparecida (Bairro Industrial).

Outras estruturas foram interditadas preventivamente para avaliação técnica e segurança da população. Ainda não há balanço sobre o número de desabrigados e desalojados, nem confirmação oficial sobre possíveis comunidades isoladas.

Cidade em emergência

Imagens que circulam nas redes sociais mostram carros sendo arrastados pela correnteza e veículos boiando próximo à Ponte da Bandeira. Em um dos vídeos, um homem aparece segurando-se em um poste, com a água na altura dos ombros, para não ser levado pela enxurrada.

Casas foram invadidas pela água, comércios ficaram destruídos e vias permanecem obstruídas por lama e destroços. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e da administração municipal seguem mobilizadas no resgate de vítimas, no monitoramento de áreas de risco e no levantamento dos danos.

Como ajudar

A sede da Secretaria de Desenvolvimento Social (antigo Fórum Cultural), na Praça São Januário, foi transformada em ponto de apoio às famílias desabrigadas e local de arrecadação de donativos.

As autoridades orientam que a população evite sair de casa, salvo em caso de necessidade, e acione o 193 (Bombeiros) ou o 199 (Defesa Civil) em situações de emergência. A previsão indica possibilidade de mais chuvas nas próximas horas, o que mantém o alerta máximo no município.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima