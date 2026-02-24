Chuvas em Juiz de Fora: em meio ao caos, a solidariedade resiste
Moradores abrem suas casas e oferecem ajuda para aqueles que perderam tudo devido às chuvas
Para muitos moradores da cidade de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, os últimos dias foram desesperadores. O município vem enfrentando uma série de temporais, que já deixaram 16 vítimas fatais, 43 desaparecidos e inúmeros danos materiais. Em meio à tragédia, nesta terça-feira (24/2), alguns moradores se uniram para tentar tornar esse momento um pouco menos aterrorizante para os que perderam tudo.
O autônomo Gustavo Faustino está oferecendo abrigo àqueles que precisam de um lugar para ficar. Em um galpão atrás de sua loja, espaço que estava inutilizado, já foram acolhidas três famílias. O espaço fica na Rua Silvio Romero, 44, Bairro Manoel Honório.
Gustavo também está recebendo doações no local, para serem distribuídas por motoboys. Segundo ele, as prioridades são roupas, produtos de limpeza e material escolar. Voluntários para separar as doações, assim como para entregá-las pela cidade, de carro ou moto, também são bem-vindos. Para ajudar, entre em contato pelo telefone (32) 98709-2291.
A balconista Andressa Dias também se ofereceu para ajudar. Recebendo algumas doações, ela conseguiu reunir voluntários para cozinhar e fazer marmitas para distribuir. As marmitas são produzidas no bairro Santa Cândida e serão entregues por motoboys e voluntários, nesta terça-feira (24/2).
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A prefeitura e as entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de arrecadação
- Defesa Civil (prédio da prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro (24 horas)
- Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
- Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
- Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
- Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
- Água mineral e leite em pó;
- Fraldas infantis e geriátricas;
- Absorventes e sabonetes;
- Colchões e cobertores em bom estado.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima