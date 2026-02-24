Chuvas em Juiz de Fora: em meio ao caos, a solidariedade resiste

crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

Para muitos moradores da cidade de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, os últimos dias foram desesperadores. O município vem enfrentando uma série de temporais, que já deixaram 16 vítimas fatais, 43 desaparecidos e inúmeros danos materiais. Em meio à tragédia, nesta terça-feira (24/2), alguns moradores se uniram para tentar tornar esse momento um pouco menos aterrorizante para os que perderam tudo.

O autônomo Gustavo Faustino está oferecendo abrigo àqueles que precisam de um lugar para ficar. Em um galpão atrás de sua loja, espaço que estava inutilizado, já foram acolhidas três famílias. O espaço fica na Rua Silvio Romero, 44, Bairro Manoel Honório.

Gustavo também está recebendo doações no local, para serem distribuídas por motoboys. Segundo ele, as prioridades são roupas, produtos de limpeza e material escolar. Voluntários para separar as doações, assim como para entregá-las pela cidade, de carro ou moto, também são bem-vindos. Para ajudar, entre em contato pelo telefone (32) 98709-2291.

Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Chuva deixou carros ilhados Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Trânsito está um caos e aulas foram suspensas Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2) Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Chuva causou estragos em Juiz de Fora Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Chuva histórica em Juiz de Fora Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Ruas ficaram alagadas Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Motoristas enfrentaram ruas alagadas Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira Leonardo Costa/Tribuna de Minas. Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas representatividade Reprodução Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas de um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026 PABLO PORCIUNCULA / AFP Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais Juiz de Fora contabiliza 16 mortes provocadas pelo temporal de segunda-feira (24/2) Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação Voltar Próximo

A balconista Andressa Dias também se ofereceu para ajudar. Recebendo algumas doações, ela conseguiu reunir voluntários para cozinhar e fazer marmitas para distribuir. As marmitas são produzidas no bairro Santa Cândida e serão entregues por motoboys e voluntários, nesta terça-feira (24/2).

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora



A prefeitura e as entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pontos de arrecadação

Defesa Civil (prédio da prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro (24 horas)

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

Água mineral e leite em pó;

Fraldas infantis e geriátricas;

Absorventes e sabonetes;

Colchões e cobertores em bom estado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima