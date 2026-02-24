Assine
CHUVAS EM JUIZ DE FORA

Chuvas em Juiz de Fora: em meio ao caos, a solidariedade resiste

Moradores abrem suas casas e oferecem ajuda para aqueles que perderam tudo devido às chuvas

24/02/2026 15:44 - atualizado em 24/02/2026 15:45

Voluntários fazem marmitas para distribuição após tragédia em Juiz de Fora (MG)
Voluntários fazem marmitas para distribuição após tragédia em Juiz de Fora (MG) crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

Para muitos moradores da cidade de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, os últimos dias foram desesperadores. O município vem enfrentando uma série de temporais, que já deixaram 16 vítimas fatais, 43 desaparecidos e inúmeros danos materiais. Em meio à tragédia, nesta terça-feira (24/2), alguns moradores se uniram para tentar tornar esse momento um pouco menos aterrorizante para os que perderam tudo.  

O autônomo Gustavo Faustino está oferecendo abrigo àqueles que precisam de um lugar para ficar. Em um galpão atrás de sua loja, espaço que estava inutilizado, já foram acolhidas três famílias. O espaço fica na Rua Silvio Romero, 44, Bairro Manoel Honório.  

Gustavo também está recebendo doações no local, para serem distribuídas por motoboys. Segundo ele, as prioridades são roupas, produtos de limpeza e material escolar. Voluntários para separar as doações, assim como para entregá-las pela cidade, de carro ou moto, também são bem-vindos. Para ajudar, entre em contato pelo telefone (32) 98709-2291. 

Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva deixou carros ilhados -Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Trânsito está um caos e aulas foram suspensas-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2)-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva causou estragos em Juiz de Fora-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica em Juiz de Fora-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Ruas ficaram alagadas-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Motoristas enfrentaram ruas alagadas-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira-Leonardo Costa/Tribuna de Minas.
Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
representatividade-Reprodução
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas de um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026 -PABLO PORCIUNCULA / AFP
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora contabiliza 16 mortes provocadas pelo temporal de segunda-feira (24/2) -Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
A balconista Andressa Dias também se ofereceu para ajudar. Recebendo algumas doações, ela conseguiu reunir voluntários para cozinhar e fazer marmitas para distribuir. As marmitas são produzidas no bairro Santa Cândida e serão entregues por motoboys e voluntários, nesta terça-feira (24/2). 

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora


A prefeitura e as entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho. 

Pontos de arrecadação

  • Defesa Civil (prédio da prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro (24 horas)
  • Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
  • Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
  • Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
  • Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro. 

O que doar com prioridade

  • Água mineral e leite em pó;
  • Fraldas infantis e geriátricas;
  • Absorventes e sabonetes;
  • Colchões e cobertores em bom estado.

 *Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

