Chuva causa estragos e prefeitura decreta calamidade em Matias Barbosa

O município de Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata, enfrenta um cenário de transtornos após as fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (23) e na madrugada de terça-feira (24). O grande volume de água provocou o transbordamento do Rio Paraibuna, causando alagamentos em diferentes regiões da cidade.

Diante da situação, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo viabilizar o acesso a recursos do Governo Federal, agilizar ações emergenciais e garantir assistência às famílias atingidas pela enchente.

As áreas mais impactadas pelo temporal incluem o Centro, Cedofeita, Nossa Senhora da Penha e Ponte do Arco. Equipes da Defesa Civil e das forças de segurança seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências e no monitoramento das áreas de risco. Até o momento, não há levantamento fechado sobre o número total de desabrigados.





A Prefeitura informou que as Escolas Municipais Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha, e Lucy de Castro Cabral, no Centro, estão funcionando como pontos de acolhimento para moradores desalojados.

As unidades oferecem almoço e demais refeições às famílias atendidas. Além disso, a Escola Municipal Orlinda de Albuquerque Castro e a Creche Municipal Heley estão recebendo doações de alimentos, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas e outros itens essenciais, funcionando como pontos de coleta. A população que desejar colaborar pode encaminhar doações diretamente a esses locais.

Aulas, transporte e serviços suspensos

Em razão das condições climáticas e dos impactos na cidade, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas nesta terça-feira (24) em todas as escolas e creches da rede municipal. O transporte intermunicipal de estudantes com destino a Juiz de Fora também foi suspenso, devido a registros de alagamentos e possíveis interdições nas vias.

Parte dos professores e colaboradores reside em cidades vizinhas, o que também influenciou na decisão, considerando as dificuldades de deslocamento. A Secretaria Municipal de Esportes suspendeu, ao longo da semana, todas as aulas e atividades dos programas esportivos mantidos pelo município, como medida preventiva para garantir a segurança da comunidade.

Na área da saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Farmácia Central não funcionam nesta terça-feira (24). Os atendimentos de urgência e demanda espontânea foram concentrados na Policlínica Municipal, que atua como referência para os casos prioritários. Consultas agendadas serão remarcadas e os pacientes comunicados pelas equipes responsáveis.

A Prefeitura orienta que moradores evitem deslocamentos desnecessários durante períodos de chuva intensa e permaneçam atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais do município.