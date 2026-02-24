Defesa Civil emite alerta de risco geológico forte em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta terça-feira (24/2), alerta de risco geológico forte para todas as regionais da capital. O aviso é válido até segunda-feira (2/3) e foi motivado pelo volume de chuvas registrado nas últimas horas.

Segundo o órgão, o solo encontra-se encharcado, o que aumenta a possibilidade de deslizamentos de terra, quedas de muros e desabamentos. A orientação é que moradores redobrem a atenção ao grau de saturação do terreno e aos sinais estruturais nos imóveis.

Caso sejam identificados indícios de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar deve ser acionado pelo 193.

Sinais de alerta

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta a sinais que podem anteceder deslizamentos. Confira alguns deles:

Trincas nas paredes

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Muros ou paredes estufados

Água minando na base de barrancos

Inclinação de postes ou árvores

Água acumulada no quintal

Estalos em estruturas

A presença de um ou mais desses sinais pode indicar movimentação do solo.

Medidas preventivas

Para reduzir riscos, o órgão recomenda evitar cortes altos e inclinados em barrancos, instalar calhas nos telhados, consertar vazamentos em caixas-d’água e reservatórios e não descartar lixo, entulho ou esgoto em encostas. Queimadas também devem ser evitadas.

Moradores de Belo Horizonte podem receber avisos sobre chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp. Também é possível se cadastrar gratuitamente para receber alertas por SMS: basta enviar o CEP da rua para o número 40199 e aguardar a confirmação. Os comunicados também são divulgados pelas redes sociais oficiais do órgão, no Instagram, Facebook, X e Telegram.

