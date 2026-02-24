Assine
Defesa Civil emite alerta de risco geológico forte em BH

Aviso vale para todas as regionais da capital mineira até a próxima segunda-feira (2/3); há possibilidade de deslizamentos e desabamentos

24/02/2026 15:53

Chuva forte atinge todas as regionais da capital mineira nesta terça-feira (24/2)
Chuva atinge capital mineira nesta terça-feira (24/2); previsão é de que tempo continue fechado até 2 de março crédito: Larissa Leone/EM/D.A. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta terça-feira (24/2), alerta de risco geológico forte para todas as regionais da capital. O aviso é válido até segunda-feira (2/3) e foi motivado pelo volume de chuvas registrado nas últimas horas.

Quem esteve em Belo Horizonte às 14h desta terça-feira (24/2) recebeu no aparelho celular uma mensagem automática da Defesa Civil EM/D.A. Press

Segundo o órgão, o solo encontra-se encharcado, o que aumenta a possibilidade de deslizamentos de terra, quedas de muros e desabamentos. A orientação é que moradores redobrem a atenção ao grau de saturação do terreno e aos sinais estruturais nos imóveis.

Caso sejam identificados indícios de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar deve ser acionado pelo 193.

Sinais de alerta

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta a sinais que podem anteceder deslizamentos. Confira alguns deles: 

  • Trincas nas paredes

  • Portas e janelas emperrando

  • Rachaduras no solo

  • Muros ou paredes estufados

  • Água minando na base de barrancos

  • Inclinação de postes ou árvores

  • Água acumulada no quintal

  • Estalos em estruturas

A presença de um ou mais desses sinais pode indicar movimentação do solo.

Medidas preventivas

Para reduzir riscos, o órgão recomenda evitar cortes altos e inclinados em barrancos, instalar calhas nos telhados, consertar vazamentos em caixas-d’água e reservatórios e não descartar lixo, entulho ou esgoto em encostas. Queimadas também devem ser evitadas.

Moradores de Belo Horizonte podem receber avisos sobre chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp. Também é possível se cadastrar gratuitamente para receber alertas por SMS: basta enviar o CEP da rua para o número 40199 e aguardar a confirmação. Os comunicados também são divulgados pelas redes sociais oficiais do órgão, no Instagram, Facebook, X e Telegram.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

