Chuva em Juiz de Fora: veja vídeo do deslizamento causado pelo temporal

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um temporal atingiu diversas cidades da Zona da Mata mineira na tarde e noite desta segunda-feira (23/2), provocando um cenário de caos, com ruas transformadas em rios e registros de desabamentos. Juiz de Fora (MG) foi uma das cidades mais atingidas, com vários pontos alagados.

Imagens feitas na manhã desta terça-feira (24/2) e cedidas ao Estado de Minas mostram o Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo — um dos principais cartões-postais da cidade — com áreas afetadas por deslizamentos de terra provocados pelas chuvas fortes. Por questões de segurança, moradores de um condomínio localizado aos pés do morro precisaram deixar as casas.

Durante a madrugada, a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública, com validade de seis meses, em razão do volume recorde de chuvas registrado no município. Até o momento, 16 mortes foram confirmadas.

Outras sete mortes foram registradas em Ubá, onde o temporal também causou desabamentos, alagamentos e o transbordamento do Ribeirão Ubá, além de interromper serviços públicos e deixar um rastro de destruição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen