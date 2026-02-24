Chuva em Juiz de Fora: veja vídeo do deslizamento causado pelo temporal
Fortes chuvas foram registrados no município da Zona da Mata mineira. O Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, foi um dos lugares atingidos
compartilheSIGA
Um temporal atingiu diversas cidades da Zona da Mata mineira na tarde e noite desta segunda-feira (23/2), provocando um cenário de caos, com ruas transformadas em rios e registros de desabamentos. Juiz de Fora (MG) foi uma das cidades mais atingidas, com vários pontos alagados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Imagens feitas na manhã desta terça-feira (24/2) e cedidas ao Estado de Minas mostram o Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo — um dos principais cartões-postais da cidade — com áreas afetadas por deslizamentos de terra provocados pelas chuvas fortes. Por questões de segurança, moradores de um condomínio localizado aos pés do morro precisaram deixar as casas.
Durante a madrugada, a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública, com validade de seis meses, em razão do volume recorde de chuvas registrado no município. Até o momento, 16 mortes foram confirmadas.
Leia Mais
Outras sete mortes foram registradas em Ubá, onde o temporal também causou desabamentos, alagamentos e o transbordamento do Ribeirão Ubá, além de interromper serviços públicos e deixar um rastro de destruição.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen