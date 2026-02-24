4 regiões de BH estão sob alerta de risco geológico; saiba quais

As regionais Norte e Nordeste de Belo Horizonte (MG) estão sob alerta de risco geológico forte na manhã desta terça-feira (24/2), segundo informações da Defesa Civil Municipal. Venda Nova e Barreiro estão sob alerta de risco moderado.

Segundo a classificação utilizada pela Defesa Civil de BH, o risco forte compreende um acumulado de chuva de 70 mm em 72h; já o risco moderado considera um acumulado de 50 mm em 48h.

Grandes acumulados de chuva em curtos períodos de tempo contribuem para a saturação do solo, favorecendo o risco de deslizamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.

Ao observar alguns destes sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).





Recomendações