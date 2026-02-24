Assine
overlay
Início Gerais
ALERTA VERMELHO

4 regiões de BH estão sob alerta de risco geológico; saiba quais

Duas regionais da capital estão sob alerta vermelho de risco geológico; outras duas estão sob alerta amarelo

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
24/02/2026 10:56

compartilhe

SIGA
x
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm
Grande acumulo de chuvas aumenta risco de deslizamentos em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

As regionais Norte e Nordeste de Belo Horizonte (MG) estão sob alerta de risco geológico forte na manhã desta terça-feira (24/2), segundo informações da Defesa Civil Municipal. Venda Nova e Barreiro estão sob alerta de risco moderado.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Segundo a classificação utilizada pela Defesa Civil de BH, o risco forte compreende um acumulado de chuva de 70 mm em 72h; já o risco moderado considera um acumulado de 50 mm em 48h. 

Grandes acumulados de chuva em curtos períodos de tempo contribuem para a saturação do solo, favorecendo o risco de deslizamentos.

 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes;

  • Água empoçando no quintal;

  • Portas e janelas emperrando; 

  • Rachaduras no solo;

  • Água minando da base do barranco;

  • Inclinação de poste ou árvores;

  • Muros e paredes estufados;

  • Estalos.

Ao observar alguns destes sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).

Leia Mais

Recomendações

Tópicos relacionados:

alagamentos bh chuvas defesa-civil deslizamentos minas-gerais risco-geologico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay