4 regiões de BH estão sob alerta de risco geológico; saiba quais
Duas regionais da capital estão sob alerta vermelho de risco geológico; outras duas estão sob alerta amarelo
As regionais Norte e Nordeste de Belo Horizonte (MG) estão sob alerta de risco geológico forte na manhã desta terça-feira (24/2), segundo informações da Defesa Civil Municipal. Venda Nova e Barreiro estão sob alerta de risco moderado.
Segundo a classificação utilizada pela Defesa Civil de BH, o risco forte compreende um acumulado de chuva de 70 mm em 72h; já o risco moderado considera um acumulado de 50 mm em 48h.
Grandes acumulados de chuva em curtos períodos de tempo contribuem para a saturação do solo, favorecendo o risco de deslizamentos.
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trinca nas paredes;
-
Água empoçando no quintal;
-
Portas e janelas emperrando;
-
Rachaduras no solo;
-
Água minando da base do barranco;
-
Inclinação de poste ou árvores;
-
Muros e paredes estufados;
-
Estalos.
Ao observar alguns destes sinais, o morador deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (193).
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos;
-
Coloque calha no telhado da sua casa;
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água;
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta;
-
Não despeje esgoto nos barrancos;
-
Não faça queimadas.