Chuvas: governo de Minas vai antecipar verbas para Juiz de Fora e Ubá

Diante da forte chuva que atinge a Zona da Mata mineira, o governo de Minas anunciou que vai antecipar repasses para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, cidades que estão sendo gravemente afetadas. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta terça-feira (24/2), que contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) e do vice-governador Mateus Simões (PSD).

Serão cerca de R$ 38,8 milhões destinados a Juiz de Fora, aproximadamente R$ 8,3 milhões a Ubá e R$ 566 mil a Matias Barbosa. Segundo o governo de Minas, os valores são referentes a “repasses para custeio hospitalar, antecipação das parcelas do acordo da dívida do governo com os municípios de gestões anteriores, recursos da Atenção Primária à Saúde, apoio emergencial e reforço do elenco complementar de medicamentos.”

Para Juiz de Fora, que até às 17:50 desta terça-feira registrou 22 mortes em decorrência da chuva, o montante inclui cerca de R$ 22,7 milhões do Valora Minas, R$ 1,9 milhão da Atenção Primária, cerca de R$ 649 mil para ações emergenciais, R$ 13,6 milhões vinculados a acordos e R$ 438 mil destinados a medicamentos, garantindo a manutenção e ampliação da capacidade assistencial diante do aumento da demanda, conforme o Executivo estadual.

Ainda segundo o governo de Minas, para Ubá, que até o momento registrou sete mortes, os recursos somam cerca de R$ 5,3 milhões do Valora Minas, R$ 400 mil da Atenção Primária, cerca de R$ 103 mil para ações emergenciais, R$ 2,5 milhões do acordo da dívida e R$ 95 mil para medicamentos básicos. Para Matias Barbosa, que não registrou mortes até o momento, estão previstos cerca de R$ 117 mil da Atenção Primária, R$ 12 mil para apoio emergencial, R$ 437 mil vinculados a acordos e R$ 11 mil destinados a medicamentos.

O Executivo estadual explicou que, no caso da Atenção Primária à Saúde, os valores incluem o adiantamento do segundo quadrimestre de 2026. “A SES-MG realizará o pagamento integral dos dois quadrimestres, garantindo liquidez imediata aos municípios para reorganização dos serviços e manutenção das equipes”, informou.

Outros apoios

Na coletiva, que ocorreu em Juiz de Fora, Zema também informou que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) está enviando mais profissionais para fazer novas avaliações de risco geológico e que a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) trouxe uma força-tarefa para identificação de vítimas resgatadas.

“O estado está presente. A prefeitura pode contar conosco, nós estamos mobilizados e vamos dar todo apoio que está ao nosso alcance", afirmou Zema na coletiva, que também contou com a presença de representantes da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Simões informou que maquinário será enviado para Ubá para ser utilizado em locais onde houve deslizamento. "As pessoas que estão em área de encosta precisam sair imediatamente das suas casas", reforçou o vice-governante.

De acordo com o governo de Minas, também foram enviados 7,5 mil frascos de hipoclorito de sódio para Ubá e 10 mil unidades para Juiz de Fora, reforçando as ações de prevenção e controle de doenças relacionadas às enchentes. Também serão destinadas 5 mil doses da vacina contra hepatite A para Ubá e 10 mil doses para Juiz de Fora, ampliando a proteção da população diante do risco sanitário associado às inundações.

Chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas, a estação automática registrou 138,6mm, o equivalente a 81,3% da média histórica para fevereiro, que é de 170,3mm. O acumulado de fevereiro até esta terça-feira é de 589,6mm.

O Inmet emitiu alerta vermelho para 365 cidades mineiras nas seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.