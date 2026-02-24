Assine
overlay
Início Gerais
VEJA O VÍDEO

Funcionários usam colchão para salvar idosos ilhados em abrigo inundado

Vídeo mostra funcionários improvisando resgate no Lar João de Freitas, em Ubá, na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
24/02/2026 18:36

compartilhe

SIGA
x
Funcionários usam colchão para salvar idosos ilhados enquanto o abrigo afundava
Funcionários usam colchão para salvar idosos ilhados enquanto o abrigo afundava crédito: Tupi

Idosos foram filmados boiando em cima de um colchão dentro de um asilo no Centro de Ubá, na Zona da Mata, durante a enchente que atingiu a cidade na noite de segunda-feira (23/2) e madrugada de terça-feira (24/2). O número de mortos pelas últimas chuvas já chegou a 28, enquanto 40 pessoas estão desaparecidas, segundo balanços das prefeituras dos dois municípios e da Defesa Civil do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As imagens mostram o interior do Lar João de Freitas completamente tomado pela água. Funcionários e moradores usaram um colchão para manter os idosos à tona enquanto aguardavam o resgate.

Na gravação, uma mulher descreve a situação e pede ajuda: "Olha o estado, como que está a situação. Quem puder vir tentar nos ajudar, está debaixo d’água o Lar João de Freitas."

Leia Mais

28 mortes confirmadas em Ubá e Juiz de Fora

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), até às 17:50 desta terça-feira,  indicam que o número de mortes em decorrência das últimas chuvas já chegou a 29. Desse total, 22 ocorreram em Juiz de Fora e sete em Ubá. Os óbitos estão associadas a alagamentos, deslizamentos e soterramentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As autoridades alertam que o número pode aumentar conforme as buscas avançam. No momento, também de acordo com o CBMMG, 37 pessoas estão desaparecidas em Juiz de Fora e três em Ubá.

Tópicos relacionados:

chuvas corpo-de-bombeiros idosos juiz-de-fora minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay