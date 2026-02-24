Funcionários usam colchão para salvar idosos ilhados em abrigo inundado

Idosos foram filmados boiando em cima de um colchão dentro de um asilo no Centro de Ubá, na Zona da Mata, durante a enchente que atingiu a cidade na noite de segunda-feira (23/2) e madrugada de terça-feira (24/2). O número de mortos pelas últimas chuvas já chegou a 28, enquanto 40 pessoas estão desaparecidas, segundo balanços das prefeituras dos dois municípios e da Defesa Civil do estado.

As imagens mostram o interior do Lar João de Freitas completamente tomado pela água. Funcionários e moradores usaram um colchão para manter os idosos à tona enquanto aguardavam o resgate.

Na gravação, uma mulher descreve a situação e pede ajuda: "Olha o estado, como que está a situação. Quem puder vir tentar nos ajudar, está debaixo d’água o Lar João de Freitas."

28 mortes confirmadas em Ubá e Juiz de Fora

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), até às 17:50 desta terça-feira, indicam que o número de mortes em decorrência das últimas chuvas já chegou a 29. Desse total, 22 ocorreram em Juiz de Fora e sete em Ubá. Os óbitos estão associadas a alagamentos, deslizamentos e soterramentos.

As autoridades alertam que o número pode aumentar conforme as buscas avançam. No momento, também de acordo com o CBMMG, 37 pessoas estão desaparecidas em Juiz de Fora e três em Ubá.