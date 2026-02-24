Assine
Bombeiros de Uberlândia e Uberaba reforçam buscas em Juiz de Fora

Militares também levam dois cães especializados em operações de localização de vítimas soterradas

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
24/02/2026 17:25

CB das maiores cidades do Triângulo Mineiro enviam equipes a Juiz de Fora
CB das maiores cidades do Triângulo Mineiro enviam equipes a Juiz de Fora

Equipes do Corpo de Bombeiros de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão a caminho de Juiz de Fora para reforçar as operações de busca e salvamento nas áreas afetadas pelos temporais, que deixaram mortos, desaparecidos e centenas de famílias afetadas. As equipes saíram de suas cidades nesta terça-feira (24/2).

Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), partiram de Uberaba nove militares e três viaturas, além de dois cães especializados em operações de localização de vítimas soterradas. De Uberlândia, oito bombeiros foram escalados para integrar duas equipes de apoio.

A reportagem solicitou à assessoria de imprensa do 8º BBM mais detalhes sobre a ida das equipes para Juiz de Fora, mas ainda não obteve resposta.

Os temporais de Juiz de Fora já deixaram 18 mortos, 440 pessoas desabrigadas e 40 desaparecidos. Na madrugada desta terça-feira, o município decretou estado de calamidade pública e suspendeu as aulas na rede municipal.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que este é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, com 584 milímetros acumulados, sendo este o dobro do esperado para o mês.

