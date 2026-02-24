Em 13h, regional de BH recebe mais da metade da chuva prevista para o mês
Em todas as regiões da cidade, o acumulado já ultrapassa os 100%
A Região Centro-Sul de Belo Horizonte registrou mais da metade da chuva esperada para fevereiro em 13 horas. É o que apontam os dados de acumulado da Defesa Civil municipal, divulgados na tarde desta terça-feira (24/2).
A média climatológica para o mês é de 177,7 mm. Nas últimas 13h, até às 13h30 desta terça, a região havia contabilizado 98,6mm, o equivalente a 55,5%. As demais áreas da cidade, ficam na faixa dos 30% do esperado.
Já o acumulado nos 24 dias de fevereiro, já ultrapassam os 100% em todas as regionais. Na frente também está o Centro Sul, com 410,1mm (230,8%), seguido pela Região Leste, que soma 361,6 (203,5%).
Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 13h (em 24/02/26 às 13h30)
- Barreiro: 23,2 (13,1%)
- Centro Sul: 98,6 (55,5%)
- Hipercentro: 61 (34,3%)
- Leste: 56,4 (34,3%)
- Nordeste: 62,8 (35,3%)
- Noroeste: 60,4 (34%)
- Norte: 60,2 (33,9%)
- Oeste: 64,6 (36,4%)
- Pampulha: 67,2 (37,8%)
- Venda Nova: 62,6 (35,2%)
Média Climatológica FEVEREIRO 177,7 mm
ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em FEVEREIRO até 13h43 do dia 24:
Barreiro: 352,7 (198,5%)
Centro Sul: 410,1 (230,8%)
Hipercentro: 235,6 (132,6%)
Leste: 361,6 (203,5%)
Nordeste: 328 (184,6%)
Noroeste: 331,4 (186,5%)
Norte: 315,6 (177,6%)
Oeste: 329,4 (185,4%)
Pampulha: 265 (149,1%)
Venda Nova: 282 (158,7%)