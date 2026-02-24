Assine
ACUMULADO

Em 13h, regional de BH recebe mais da metade da chuva prevista para o mês

Em todas as regiões da cidade, o acumulado já ultrapassa os 100%

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
24/02/2026 15:42 - atualizado em 24/02/2026 15:42

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte registrou mais da metade da chuva esperada para fevereiro em 13 horas. É o que apontam os dados de acumulado da Defesa Civil municipal, divulgados na tarde desta terça-feira (24/2).

A média climatológica para o mês é de 177,7 mm. Nas últimas 13h, até às 13h30 desta terça, a região havia contabilizado 98,6mm, o equivalente a 55,5%. As demais áreas da cidade, ficam na faixa dos 30% do esperado. 

 Já o acumulado nos 24 dias de fevereiro, já ultrapassam os 100% em todas as regionais. Na frente também está o Centro Sul, com 410,1mm (230,8%), seguido pela Região Leste, que soma 361,6 (203,5%). 

Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 13h (em 24/02/26 às 13h30)

  • Barreiro: 23,2 (13,1%)
  • Centro Sul: 98,6 (55,5%)
  • Hipercentro: 61 (34,3%)
  • Leste: 56,4 (34,3%)
  • Nordeste: 62,8 (35,3%)
  • Noroeste: 60,4 (34%)
  • Norte: 60,2 (33,9%)
  • Oeste: 64,6 (36,4%)
  • Pampulha: 67,2 (37,8%)
  • Venda Nova: 62,6 (35,2%)

Média Climatológica FEVEREIRO 177,7 mm

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em FEVEREIRO até 13h43 do dia 24:

Barreiro: 352,7 (198,5%)
Centro Sul: 410,1 (230,8%)
Hipercentro: 235,6 (132,6%)
Leste: 361,6 (203,5%)
Nordeste: 328 (184,6%)
Noroeste: 331,4 (186,5%)
Norte: 315,6 (177,6%)
Oeste: 329,4 (185,4%)
Pampulha: 265 (149,1%)
Venda Nova: 282 (158,7%)

