Chuva em Juiz de Fora: 98 pessoas são resgatadas com vida

Até o momento, 98 pessoas foram resgatadas com vida em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A informação foi repassada em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta terça-feira (24/2), que contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), vice-governador Mateus Simões (PSD) e representantes da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Municípios da Zona da Mata mineira estão sendo atingidos por fortes chuvas. Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 21 pessoas morreram em Juiz de Fora e sete em Ubá. Na coletiva, foi informado que apenas dois dos corpos enviados ao IML ainda não foram identificados e que 40 pessoas estão desaparecidas – 37 em Juiz de Fora e três em Ubá.

Na coletiva, Mateus Simões informou que o governo de Minas vai antecipar repasses para os dois municípios para lidar com a situação. Segundo o vice-governador, a Prefeitura de Juiz de Fora vai receber R$ 38,8 milhões; para Ubá, serão repassados cerca de R$ 8,3 milhões. O Governo de Minas também informou que vai repassar R$ 566 mil a Matias Barbosa.

Segundo o Executivo estadual, os valores são referentes a repasses para custeio hospitalar, antecipação das parcelas do acordo da dívida do governo com os municípios de gestões anteriores, recursos da Atenção Primária à Saúde, apoio emergencial e reforço do elenco complementar de medicamentos.

“O estado está presente. A prefeitura pode contar conosco, nós estamos mobilizados e vamos dar todo apoio que está ao nosso alcance", afirmou Zema. O governo de Minas informou que os dois primeiros caminhões de ajuda humanitária, com kits de higiene e outros itens básicos, estão previstos para chegar a Juiz de Fora no início da noite desta terça-feira.

O governador também informou que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) está enviando mais profissionais para fazer novas avaliações de risco geológico e que a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) trouxe força-tarefa para identificação de vítimas resgatadas.

Simões informou que maquinário será enviado para Ubá para ser utilizado em locais onde houve deslizamento. "As pessoas que estão em área de encosta precisam sair imediatamente das suas casas", reforçou o vice-governador.

Chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas, a estação automática registrou 138,6mm, o equivalente a 81,3% da média histórica para fevereiro, que é de 170,3mm. O acumulado de fevereiro até esta terça-feira é de 589,6mm.

Leia Mais Imagens aéreas mostram destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

O Inmet emitiu alerta vermelho para 365 cidades mineiras nas seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.

Apoio federal

Uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), programa que atua para responder rapidamente a situações emergenciais que afetam a saúde da população, está a caminho de Juiz de Fora. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (24/2).

“A FN-SUS contribui com o território afetado por meio de orientações técnicas, ações de busca ativa, monitoramento de pacientes, atendimentos, liberação de medicamentos e apoio na reconstrução da rede de atenção à saúde local”, informa o Ministério da Saúde.

O presidente Lula também informou, por meio de publicação no X (antigo Twitter), que a Defesa Civil Nacional enviou profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e está em permanente contato com a Defesa Civil mineira.

Além disso, uma missão liderada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Midr) vai acompanhar in loco ações de socorro, assistência às famílias afetadas e apoio ao restabelecimento de serviços essenciais em Goianá, a cerca de 40km de Juiz de Fora, nesta terça-feira.

Na manhã de hoje, o Midr reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora. “A prioridade do governo federal é acelerar o atendimento às vítimas, garantir ajuda humanitária e assegurar proteção à população em situação de maior vulnerabilidade”, informou o Executivo federal.

Leia Mais Chuva na Zona da Mata: veja os estragos causados pelo temporal em Ubá

Mortes confirmadas

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, das 21 mortes confirmadas até o momento, 15 das vítimas foram encontradas nos seguintes locais:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;

Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;

Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;

Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;

Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;

Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;

Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa;

Uma na Rua natalino José de Paula, no Bairro JK.

*Com informações de Izabella Caixeta