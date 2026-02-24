Juiz de Fora recomenda evacuação de 600 famílias em áreas de risco

A Defesa Civil determinou a evacuação preventiva de aproximadamente 600 famílias em áreas consideradas de alto risco em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A medida atinge ruas dos Bairros Três Moinhos, Vila Ideal, Esplanada e Paineiras, que apresentam instabilidade no solo após dias de chuva intensa. A decisão ocorre diante da possibilidade de mais temporais nesta terça-feira (24/2).

A cidade enfrenta um dos períodos mais críticos do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas foram registrados 138,6 milímetros de chuva — o equivalente a 81,3% da média histórica de fevereiro, que é de 170,3 mm. O acumulado do mês já chega a 589,6 mm. O órgão mantém alerta vermelho para 365 municípios mineiros, incluindo regiões como Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Metropolitana de Belo Horizonte.

As chuvas provocaram deslizamentos de terra, desabamentos e alagamentos em diversos pontos da cidade, deixando mortos, feridos e dezenas de desalojados. Até às 17:50 desta terça-feira (24/2), 22 mortes foram confirmadas pela prefeitura.

Bairros evacuados

No Bairro Três Moinhos, sete ruas foram totalmente evacuadas, entre elas Maria Florice dos Santos, João Luzia e José Luiz Flores. Na Vila Ideal, a retirada atinge vias como Avenida Antônio Miranda e Rua Giuseppe Novelino. Já no Esplanada, as ruas Mammed Camil e Nicolau Capelli estão entre as áreas desocupadas.

No Paineiras, a evacuação ocorre em todas as ruas no trecho acima da Olegário Maciel, incluindo vias tradicionais como Rua Marechal Deodoro, Rua Halfeld e Rua Pasteur.

De acordo com a prefeitura, todas as famílias podem ser acolhidas em escolas municipais preparadas como pontos de apoio emergencial. Entre elas estão a Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, no Bom Jardim, a Escola Municipal Murilo Mendes, no Grajaú, e a Escola Municipal Nilo Ayupe, no Paineiras, além de outras unidades distribuídas pela cidade.

Rede de solidariedade

Com centenas de pessoas desalojadas, a prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de arrecadação de donativos. Os itens prioritários são água potável, alimentos não perecíveis, leite em pó, fraldas infantis e geriátricas, absorventes, sabonetes, colchões e cobertores.

As doações podem ser entregues na sede da Defesa Civil (Avenida Brasil, 2.005, Centro), no Corpo de Bombeiros, na Câmara Municipal e em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps), além da Paróquia de São Sebastião.

A Defesa Civil reforça que a evacuação é uma medida preventiva diante do risco de novos deslizamentos, já que o solo permanece encharcado. A orientação é que moradores sigam as recomendações das autoridades e evitem retornar às áreas interditadas até nova avaliação técnica.

