Sua casa está em área de risco? 5 sinais de alerta para deslizamentos

As fortes chuvas que causaram deslizamentos e inundações em Juiz de Fora, Minas Gerais, em fevereiro de 2026, acendem um alerta crucial para moradores de áreas de risco em todo o Brasil. O mês, que registrou um recorde histórico de 584 milímetros de chuva na cidade, reforça a importância de saber identificar os sinais de que um terreno pode estar instável para prevenir tragédias. Mudanças sutis na sua casa ou no quintal podem ser os primeiros indícios de um perigo iminente.

A observação atenta do ambiente é a principal ferramenta de prevenção. Pequenas alterações, que muitas vezes passam despercebidas na rotina, podem indicar que o solo está se movendo ou saturado de água, perdendo sua capacidade de sustentação. Agir rapidamente ao notar qualquer um desses indícios pode salvar vidas.

5 sinais de alerta para deslizamentos

Fique atento a qualquer mudança no seu imóvel e no terreno ao redor, especialmente durante ou após períodos de chuva intensa. Os principais sinais de perigo são:

Rachaduras e fissuras: o aparecimento de novas trincas em paredes, pisos, muros ou no solo é um dos sinais mais claros. Se rachaduras antigas aumentarem de tamanho subitamente, o risco também é elevado.

Inclinação de estruturas: observe se postes, árvores, cercas ou muros da sua propriedade ou de vizinhos apresentam uma inclinação anormal. Isso indica que a base do terreno está cedendo.

Portas e janelas emperradas: se portas ou janelas começam a emperrar ou não fecham mais corretamente, pode ser um sinal de que a estrutura da casa está sendo deformada pela movimentação do solo.

Surgimento de água e umidade: o aparecimento de minas d'água, umidade excessiva na base das paredes ou solo encharcado em locais onde antes era seco são fortes indicativos de que o terreno está saturado e instável.

Sons incomuns: preste atenção a barulhos estranhos, como estalos ou sons de madeira ou rochas quebrando. Esses ruídos podem significar que o terreno está se movendo e o deslizamento pode ocorrer a qualquer momento.

Ao identificar um ou mais desses sinais, a orientação é clara: saia imediatamente do imóvel e procure um local seguro. Avise seus vizinhos sobre o perigo e, em seguida, acione a Defesa Civil do seu município pelo telefone 199. É importante monitorar esses sinais mesmo em períodos sem chuva, já que o solo saturado mantém os riscos elevados. Não retorne à residência até que uma avaliação técnica garanta que o local está seguro.

