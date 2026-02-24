Mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas em Juiz de Fora

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, informou que mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas em decorrência dos estragos causados pelo temporal que atingiu o município entre a noite desta segunda-feira (23/2) e a madrugada desta terça-feira (24/2). O poder público também atualizou o número de mortos no município, que subiu para 22 até às 17:50 desta terça.

Ainda de acordo com informações da prefeitura de Juiz de Fora, a Defesa Civil do município registrou 536 ocorrências provocadas pelas chuvas ao longo das últimas 24 horas.

No município de Ubá, também na Zona da Mata, que foi atingido pelo mesmo temporal, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) contabiliza sete mortes.

Mais chuva

Juiz de Fora e Ubá continuam na região sob alerta de Grande Perigo, conforme informe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso abrange 606 cidades do Sudeste, Sul e Nordeste do país.

O alerta teve início às 9h45 desta terça (24/2) e deve terminar às 23h59 da próxima sexta-feira (27/2). São esperados volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora (mm/h) ou acima de 100 milímetros por dia (mm/dia), o que causa grande risco de alagamentos e transbordamentos relevantes, além de grandes deslizamentos de encostas em municípios com áreas classificadas como de risco. (Com Agência Brasil)