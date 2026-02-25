Ônibus operam em horário de domingo depois de temporais em Juiz de Fora

O transporte coletivo urbano de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata de Minas Gerais, opera com circulação limitada nesta quarta-feira (25/2), ainda sob os impactos das chuvas históricas registradas na cidade na segunda-feira (23/2).

Segundo relato da motorista de transporte coletivo Jenne Lippi, os ônibus estão circulando em esquema semelhante ao de domingo, com menos veículos e horários reduzidos.

De acordo com a prefeitura, a operação ao longo do dia será definida conforme a evolução das condições das vias e do clima.

O Grupo CSC, uma das empresas responsáveis pelo transporte na cidade, informou que, na tarde de terça-feira (24/2), 81 veículos atenderam 72 linhas, o equivalente a cerca de 27% do total do sistema.

Na terça-feira, a circulação chegou a ser suspensa. Jenne informou que diversos ônibus ficaram presos em alagamentos e parte da frota apresentou defeitos provocados pela enchente.

A paralisação ocorreu devido às dificuldades no trânsito, causadas por alagamentos e deslizamentos de terra. Na ocasião, a prefeitura orientou a população a evitar deslocamentos desnecessários e suspendeu aulas na rede municipal por segurança.