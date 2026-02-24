Alagada, Matias Barbosa fecha unidades de saúde e suspende aulas
Cidade na região da Zona da Mata é vizinha a Juiz de Fora, que também foi arrasada pelos temporais
A Prefeitura de Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata, suspendeu serviços de educação e de saúde, e decretou, nesta terça-feira (24/2), estado de calamidade pública por causa dos impactos das fortes chuvas. Imagens aéreas mostram a cidade completamente alagada.
Com cerca de 14 mil habitantes, a cidade é vizinha a Juiz de Fora, também na Zona da Mata, onde deslizamentos causaram a morte de pelo menos 21 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No município de Ubá, na mesma região, a cerca de 110 quilômetros de Juiz de Fora, sete pessoas morreram.
A Secretaria de Educação de Matias Barbosa suspendeu as aulas para evitar deslocamentos de estudantes e professores. De acordo com comunicado, ainda não há previsão de retorno das atividades escolares.
A Secretaria de Saúde fechou, nesta terça-feira, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a farmácia central. Os atendimentos de urgência foram concentrados na Policlínica Municipal.
A prefeitura informou que foi decretado estado de calamidade pública em razão da enchente que atingiu diversas regiões da cidade, com o objetivo de viabilizar o acesso a recursos federais para agilizar ações emergenciais e garantir o atendimento às famílias afetadas.
Apoio às famílias
Diante da situação enfrentada no município, as escolas municipais Marieta Miranda Couto, no Bairro Nossa Senhora da Penha, e Lucy de Castro Cabral, no Centro, estão funcionando como pontos de acolhimento para moradores desalojados.
Segundo a prefeitura, as unidades estão oferecendo almoço e demais refeições às famílias atendidas.
A prefeitura orienta que doações de alimentos, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas e outros itens essenciais devem ser direcionados para esses espaços. A Escola Municipal Orlinda de Albuquerque Castro e a Creche Municipal Heley também estão recebendo doações, funcionando como pontos de coleta.
Previsão de mais chuva
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado de chuva recente na região chegou a 209,4 milímetros, totalizando 589,6 milímetros no mês de fevereiro.
A atuação de uma frente fria estacionária no litoral do Sudeste mantém o cenário de instabilidade. A partir de quarta-feira (25/2), o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata e no Sul e no Sudoeste de Minas.
Na quinta-feira (26/2), a formação de uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral deverá ampliar as instabilidades em diversas regiões do estado, incluindo Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Norte e Noroeste, com previsão de acumulados entre 40 e 60 milímetros.
Diante do solo já encharcado, recomenda-se atenção redobrada para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.