Tragédia na Zona da Mata: número de mortos chega a 30

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atualizou o número de vítimas em decorrência das fortes chuvas que atingiram cidades da Zona da Mata entre a noite de segunda-feira (23/2) e a madrugada desta terça-feira (24/2). Ao todo são 30 óbitos, dos quais 24 foram registrados em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Inicialmente, o CBMMG havia informado que sete pessoas haviam morrido em Ubá. Porém, o número foi recalculado porque, segundo a corporação, um dos óbitos, causado por eletrocussão, não se enquadraria como consequência direta das chuvas. Porém, o total se manteve em 30 devido à localização de mais uma vítima em Juiz de Fora.

Ainda de acordo com informações do CBMMG, há 37 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e outras duas em Ubá. No município de Matias Barbosa, que também sofreu os efeitos da tempestade, não há registros de mortes ou de desaparecimentos.

Na noite desta terça-feira, o CBMMG mantinha um efetivo de 62 agentes trabalhando em Juiz de Fora, 14 em Matias Barbosa e 49 em Ubá. O total de vítimas resgatadas com vida em toda a região atingida já chega a 208.

Previsão de mais chuva

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado de chuva recente na região chegou a 209,4 milímetros, totalizando 589,6 milímetros no mês de fevereiro.

A atuação de uma frente fria estacionária no litoral do Sudeste mantém o cenário de instabilidade. A partir de quarta-feira (25/2), o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas.

Na quinta-feira (26/2), a formação de uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral deverá ampliar as instabilidades em diversas regiões do estado, incluindo a Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Norte e Noroeste, com previsão de acumulados entre 40 e 60 milímetros.

Diante do solo já encharcado, recomenda-se atenção redobrada para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.