Juiz de Fora amplia suspensão de aulas na rede municipal

A prefeitura de Juiz de Fora, Zona da Mata, por meio da Secretaria de Educação da cidade, divulgou comunicado com a ampliação da suspensão das aulas nas creches e em escolas municipais. As unidades de ensino não terão atendimento nos dias 25 e 26/2.

As chuvas que castigaram a cidade nessa segunda-feira (24/2) resultaram em problemas graves. De acordo com os bombeiros, cerca de 37 pessoas estão desaparecidas e 22 mortes foram confirmadas.

Os temporais na cidade da Zona da Mata não cessaram e isso motivou a prefeitura a adiar ainda mais as aulas.

De acordo com a Secretaria de Educação, o órgão continua com o monitoramento constante da situação, mantém o diálogo com as instituições e acompanha de perto aquelas que funcionam como ponto de acolhimento na comunidade.

Universidade Federal de Juiz de Fora

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) também publicou uma nota com a suspensão das aulas da graduação e da pós no campus da cidade, assim como as atividades do Colégio de aplicação João XXIII. As unidades acadêmicas e administrativas tiveram suas atividades interrompidas nesta terça-feira (24/2). Apenas os serviços essenciais foram mantidos.

Leia Mais Chuva histórica atinge Juiz de Fora e causa mortes

Foi feita uma reunião da Administração Superior, em que foi informado que os servidores e terceirizados (exceto os de serviço essenciais neste momento) estão dispensados de suas atividades até quarta-feira (27/2). Segundo a universidade, será feito uma avaliação rotineira para definir uma possível manutenção para a liberação.

Segunda a UFJF, a instituição considera os alertas do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica a previsão de continuidade de chuvas intensas, com risco à mobilidade urbana e a segurança da população.

Caos em Juiz de Fora

Juiz de Fora (MG), Zona da Mata, foi atingida por um temporal na noite dessa segunda-feira (23/2). Diversas vias ficaram alagadas. Na noite do último domingo (22/2), uma forte chuva também deixou várias ruas da cidade alagadas. Na ocasião, foram registradas 36 ocorrências pela Defesa Civil, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas, a estação automática registrou 138,6mm, o equivalente a 81,3% da média histórica para fevereiro, que é de 170,3mm. O acumulado de fevereiro até esta terça-feira é de 589,6mm.

O Inmet emitiu alerta vermelho para 365 cidades mineiras nas seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima