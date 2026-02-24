Assine
SUSPENSÃO DE AULAS

Juiz de Fora amplia suspensão de aulas na rede municipal

Os atendimentos foram suspensos em decorrência dos problemas causados pela continuidade das chuvas em Juiz de Fora

RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
24/02/2026 19:55 - atualizado em 24/02/2026 19:56

Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas
As instituições de ensino municipais tiveram as aulas suspensas em decorrência da continuidade de chuvas que caem pela região crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

A prefeitura de Juiz de Fora, Zona da Mata, por meio da Secretaria de Educação da cidade, divulgou comunicado com a ampliação da suspensão das aulas nas creches e em escolas municipais. As unidades de ensino não terão atendimento nos dias 25 e 26/2.

As chuvas que castigaram a cidade nessa segunda-feira (24/2) resultaram em problemas graves. De acordo com os bombeiros, cerca de 37 pessoas estão desaparecidas e 22 mortes foram confirmadas.

Os temporais na cidade da Zona da Mata não cessaram e isso motivou a prefeitura a adiar ainda mais as aulas. 

De acordo com a Secretaria de Educação, o órgão continua com o monitoramento constante da situação, mantém o diálogo com as instituições e acompanha de perto aquelas que funcionam como ponto de acolhimento na comunidade. 

Universidade Federal de Juiz de Fora

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) também publicou uma nota com a suspensão das aulas da graduação e da pós no campus da cidade, assim como as atividades do Colégio de aplicação João XXIII. As unidades acadêmicas e administrativas tiveram suas atividades interrompidas nesta terça-feira (24/2).  Apenas os serviços essenciais foram mantidos. 

Foi feita uma reunião da Administração Superior, em que foi informado que os servidores e terceirizados (exceto os de serviço essenciais neste momento) estão dispensados de suas atividades até quarta-feira (27/2). Segundo a universidade, será feito uma avaliação rotineira para definir uma possível manutenção para a liberação. 

Segunda a UFJF, a instituição considera os alertas do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica a previsão de continuidade de chuvas intensas, com risco à mobilidade urbana e a segurança da população. 

Caos em Juiz de Fora

Juiz de Fora (MG), Zona da Mata, foi atingida por um temporal na noite dessa segunda-feira (23/2). Diversas vias ficaram alagadas. Na noite do último domingo (22/2), uma forte chuva também deixou várias ruas da cidade alagadas. Na ocasião, foram registradas 36 ocorrências pela Defesa Civil, sendo 14 de escorregamento de talude e 12 de alagamentos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas, a estação automática registrou 138,6mm, o equivalente a 81,3% da média histórica para fevereiro, que é de 170,3mm. O acumulado de fevereiro até esta terça-feira é de 589,6mm. 

O Inmet emitiu alerta vermelho para 365 cidades mineiras nas seguintes regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Metropolitana de Belo Horizonte.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

